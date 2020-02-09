أخبار البورصة اليوم الأحد 9-2-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 9-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 116 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 712.508 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، رواد السياحة.



البورصة تخسر 116 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 116 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 712.508 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 110.8 مليون ورقة مالية بقيمة 466.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.06%، والعرب على 8.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.53%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 17.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 16.3 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14108 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 16268 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5233 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1405 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 545 نقطة.

وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.



طلعت مصطفى أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن انضمام عمرو القاضى فى منصب نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة.

وبحسب بيان المجموعة للبورصة المصرية، اليوم الأحد، يتمتع عمرو القاضى بسنوات عديدة من الخبرة الواسعة فى مجال التطوير العقارى، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، وقبل ذلك تولى العديد من المناصب الاستراتيجية فى عدد من كبرى شركات القطاع العقارى فى مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.