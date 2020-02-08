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10 معلومات عن الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. تعرف عليها

السبت، 08 فبراير 2020 09:03 ص
10 معلومات عن الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. تعرف عليها مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة
أسوان – عبد الله صلاح

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تستعد مدينة أسوان، لاستضافة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الرابعة، خلال شهر فبراير الجارى، والذى يستضيف كوكبة من الفنانات والفنانين نجوم السينما والمسرح داخل مصر وأيضاً خارجها من نجوم الفن العالميين الذى يحرصون على حضور فعاليات هذا المهرجان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن المهرجان تعرف عليها:

1.   أقيمت الدورات الثلاث السابقة لمهرجان أفلام المرأة على أرض أسوان بلد السحر والجمال.

2.   تبدأ فعاليات هذه الدورة يوم 10 فبراير الجارى، ويختتم 15 فبراير الجارى.

3.   يشارك فى هذه الدورة 31 فيلماً من 29 دولة تتنافس على جوائز المهرجان.

4.   المسابقات تضم فيلمين عرض عالمى أول، كما تضم 18 فيلما عرض أول فى أفريقيا.

5.   يشارك فى المهرجان خارج مصر النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.

6.   ويكرم فى حفل الختام يوم 15 فبراير المنتجة ناهد فريد شوقي، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.

7.   اختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتضم: النجمة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

8.   اختار الاتحاد الأوروبى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ليمنح من خلاله جائزة لأفضل فيلم من دول الاتحاد، ودول البحر المتوسط، يعالج قضايا المرأة ومشاركتها فى المجتمع.

9.   ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان.

10. منحت إدارة مهرجان أفلام المرأة السفيرة مرفت التلاوى جائزة نوت للإنجاز، كأول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة فى مجال قضايا المرأة.

 

 

 
 

 


مهرجان اسوان الدولى لافلام المراة

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