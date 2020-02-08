وكيل أوقاف الأقصر يشكل 4 لجان للمرور على 17 مسجد بالمدن المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه ضمن سلسلة دعم النشاط الدينى والدعوى المكثف بمديرية أوقاف الأقصر، فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وبناءاً على تعليمات وزير الأوقاف وتوجيهات محافظ الأقصر، تم تشكيل لجنة لمتابعة النشاط الدعوى والمرور على مساجد المدن المختلفة لتحقيق أقصى استفادة لرواد المساجد خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قرر تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، وعضوية الشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة أرمنت، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم تشكيل تلك اللجان لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، وذلك للمرور على المساجد وما بها من أنشطة كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها، ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية حيث أنه تقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة المرور على المساجد التالية:-"مسجد النور السني - مسجد النصر - مسجد التوحيد - مسجد محمد حسين - مسجد السلطان أبو العلا" بمدينة الأقصر، و(مسجد الحاجر - مسجد البر والتقوى - مسجد حسن عوض بالأقالته - مسجد نجع الجرف - مسجد أبو شوشة - مسجد الأنوار المحمدية بالبعيرات) بمركز ومدينة القرنة، و"مسجد الحاج عبد الحميد - مسجد الكبير - مسجد بن الوليد - مسجد الفاروق عمر - مسجد نجع الديب - مسجد السمان بقرية الصعايدة بمركز ومدينة الزينية.