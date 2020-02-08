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وزير فلسطينى: إسرائيل تحظر الصادرات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن

السبت، 08 فبراير 2020 02:01 م
وزير فلسطينى: إسرائيل تحظر الصادرات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال وزير الزراعة الفلسطينى رياض العطارى اليوم السبت إن إسرائيل صعّدت حربا تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن، وفتحت إسرائيل والسلطة الفلسطينية جبهة جديدة فى صراعهما المستمر منذ عقود بنزاع تجارى بدأ فى أكتوبر وتصاعد خلال الأسبوع الماضي.

وقال العطارى لإذاعة صوت فلسطين "يوم أمس، مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ كل المصدرين وكل الجهات ذات الاختصاص أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم، بمعنى يوم غد، سيُمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردنى إلى الأسواق العالمية".

ولم يرد مسؤولون إسرائيليون وأردنيون بعد على طلبات تعقيب.

وأعلنت السلطة الفلسطينية فى أكتوبر مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل.

 وقال وزير الدفاع الإسرائيلى نفتالى بينيت مطلع الأسبوع الماضى إنه سيوقف جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية الأمر الذى دفعها إلى القول إنها ستوقف واردات المنتجات الزراعية وعصير الفاكهة والمياه المعبأة فى زجاجات من إسرائيل.

وأدت هذه التحركات المتبادلة إلى توتر العلاقات التجارية التى ظلت قوية بشكل عام منذ توقيع الجانبين اتفاقات سلام مؤقتة فى تسعينيات القرن الماضي، حتى أنها صمدت فى وجه انهيار مفاوضات السلام عام 2014.

وازداد التوتر بين الجانبين بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خطة للسلام فى الشرق الأوسط أدت إلى سلسلة من وقائع العنف فى القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتعكس تصرفات السلطة الفلسطينية فى جزء منها جهودا أكبر لإنهاء ما يعتبره قادتها، بمن فيهم رئيس الوزراء الجديد محمد اشتية، اعتمادا كبيرا على الأسواق الإسرائيلية.

وقال العطارى "نعيش فى لحظة سياسية حرجة، ندرك تماما أن هناك آثارا سلبية ستترتب على هذه الإجراءات ولكن أقول وبكل ثقة إن التبعات السلبية ستطال الاقتصاد الإسرائيلي".

 


فلسطين

إسرائيل

الزراعة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

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