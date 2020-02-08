سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير النقل يصل أسيوط لتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع محور ديروط الحر

السبت، 08 فبراير 2020 02:21 م
وزير النقل يصل أسيوط لتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع محور ديروط الحر مشروع محور ديروط الحر
أسيوط –ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل منذ قليل الفريق كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم السبت لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و700 مليون جنيه فى مرحلته الأولى والذى يربط بين الطرق ( الصحراوى الشرقى، والصحراوى الغربى، والزراعي) لمتابعة نسبة التنفيذ للمشروع، والذى سيتم الانتهاء منه فى 30 يونيو 2020 يأتى ذلك استكمالا لخطة الدولة ووزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر ضمن 7 محاور يجرى تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط، والمهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة ديروط، ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة واعضاء مجلس النواب عن مركز ديروط .

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقا لرؤية مصر 2030 مشددا على سرعة نهو الأعمال بمحور ديروط الحر فى توقيتاتها المحددة ومراعاة المواصفات الفنية للتنفيذ.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع محور ديروط العلوى على النيل يعتبر من المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وخاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لأنها احد ركائز التنمية المستدامة وتساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية ويجرى العمل فى مرحلته الاولى ويساهم فى الربط بين الطريق الصحراوى الشرقى والغربى وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومتر وعرض 21متر على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وتشمل 13 عمل صناعى منها 2 كبارى رئيسية هى ( كوبرى أعلى نهر النيل بطول حوالى 1000 م وكوبرى على السكة الحديد بطول 630 م أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعى وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية ) وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول معلنًا دعمه الكامل للمشروع وتذليل كافة المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال أعمال التنفيذ فى التوقيتات المحددة .


وزير النقل

مشروع محور ديروط الحر

تقارير مصرية

اخبار مصرية

مركز ديروط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة