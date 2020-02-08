وزير النقل يصل أسيوط لتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع محور ديروط الحر

أسيوط –ضحا صالح

وصل منذ قليل الفريق كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم السبت لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و700 مليون جنيه فى مرحلته الأولى والذى يربط بين الطرق ( الصحراوى الشرقى، والصحراوى الغربى، والزراعي) لمتابعة نسبة التنفيذ للمشروع، والذى سيتم الانتهاء منه فى 30 يونيو 2020 يأتى ذلك استكمالا لخطة الدولة ووزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر ضمن 7 محاور يجرى تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط، والمهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة ديروط، ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة واعضاء مجلس النواب عن مركز ديروط .

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقا لرؤية مصر 2030 مشددا على سرعة نهو الأعمال بمحور ديروط الحر فى توقيتاتها المحددة ومراعاة المواصفات الفنية للتنفيذ.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع محور ديروط العلوى على النيل يعتبر من المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وخاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لأنها احد ركائز التنمية المستدامة وتساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية ويجرى العمل فى مرحلته الاولى ويساهم فى الربط بين الطريق الصحراوى الشرقى والغربى وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومتر وعرض 21متر على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وتشمل 13 عمل صناعى منها 2 كبارى رئيسية هى ( كوبرى أعلى نهر النيل بطول حوالى 1000 م وكوبرى على السكة الحديد بطول 630 م أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعى وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية ) وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول معلنًا دعمه الكامل للمشروع وتذليل كافة المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال أعمال التنفيذ فى التوقيتات المحددة .