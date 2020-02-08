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وزير النقل يشدد على الانتهاء من محور ديروط قبل 30 يونيو.. ويتوعد المقصرين

السبت، 08 فبراير 2020 05:47 م
وزير النقل يشدد على الانتهاء من محور ديروط قبل 30 يونيو.. ويتوعد المقصرين اللواء كامل الوزير وزير النقل
أسيوط – هيثم البدرى - ضحا صالح

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شدد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات على ضرورة الانتهاء من مشروع محور ديروط في المواعيد الرسمية المقررة له، وهدد الشركات العاملة والمهندسين المقيمين والعاملين بالمشروع باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم حال عدم الانتهاء منه في المواعيد الرسمية، قبل 30 يونيو 2020.

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وكان الفريق كامل الوزير قد استقل مركبا تفقد بها المحور الممتد على نهر النيل، واستمع إلى شرح تفصيلى لنسب تنفيذ المشروع، والموقف التنفيذى له، وما تم إنجازه في المشروع منذ بدايته، وحتى الآن مشددا على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للمشروع، وأنه لا تهاون في العمل أو تغيير في الخطة الزمنية للمشروع تحت اى ظرف.

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وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات  يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد وصل اليوم  السبت  الى محافظة اسيوط لمتابعة  أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم ،وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و700 مليون جنيه فى مرحلته الاولى والذي يربط بين الطرق" الصحراوي الشرقي ، والصحراوي الغربي ، والزراعي"، لمتابعة نسبة التنفيذ للمشروع ، والذى  سيتم الانتهاء منه فى 30 يونيو 2020 يأتى ذلك استكمالا لخطة الدولة ووزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر ضمن 7 محاور يجرى تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى  ، وذلك بحضور  القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط ،والمهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة ديروط ، ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة  وأعضاء مجلس النواب عن مركز ديروط .

محور-ديروط-3

 وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقا لرؤية مصر 2030، مشددا على سرعة نهو الاعمال بمحور ديروط الحر فى توقيتاتها المحددة ومراعاة المواصفات الفنية للتنفيذ.

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 وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع محور ديروط العلوى على النيل يعتبر من المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً وخاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لانها احد ركائز التنمية المستدامة وتساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية ويجرى العمل فى مرحلته الاولى ويساهم فى الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي وتبلغ تكلفة المرحلة الأولي منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومتر وعرض 21مترا على حارتين مرور لكل اتجاه، بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وتشمل 13 عمل صناعي منها 2 كباري رئيسية هي " كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري علي السكة الحديد بطول 630 م أعلي طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية" وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول  معلناً دعمه الكامل للمشروع وتذليل كافة المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال اعمال التنفيذ فى التوقيتات المحددة .

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محور-ديروط6
 
محور-ديروط-7

وزير النقل

مشروع محور ديروط الحر

تقارير مصرية

اخبار مصرية

مركز ديروط

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