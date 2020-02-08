وزير النقل: توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات بين محاور النيل لـ25 كم

كتب رضا حبيشى

في إطار متابعة خطة وزارة النقل لتنفيذ عدد من محاور النيل بصعيد مصر أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم بمحافظتي اسيوط والمنيا لمتابعة معدلات تنفيذ محوري ديروط وسمالوط

و تابع وزير النقل ،يرافقه محافظ أسيوط معدلات تنفيذ محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه وطـوله 29 كم وعرضه 21 مترًا بواقع عدد 2 حارة مـرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـاه ، ويشمل المحور 16 عملًا صناعيًا ومنها 12 كوبري، تضم ( عدد 3 كباري رئيسية، هي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل- كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي) و9 كباري فرعية وعدد 3 بربخ مخرات سيول – وعدد 1 نفق لتفادي التقـاطعات مع الطـرق الفرعية ومخرات السيول.

وأكد الوزير أن هذا المشروع سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة- أسيوط) بالطريق الزراعي الغربي، عابرا نهر النيل وسكة حديد القاهرة – أسوان جنوب مدينة ديروط.

بعدها توجه وزير النقل يرافقه محافظ المنيا لمتابعة معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر بمحافظة المنيا والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا عدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـــــاه. ويشمل عدد 43 عملاً صناعياً ، منها عدد 30 كوبري تضم ( 4 كباري رئيسية، هي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل –كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي)، و26 كوبرى و 17 نفقًا ) لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه في 2020/6/30 والذي سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

و قال وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش الجولة إنه اعتباراً من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضيًا متكاملًا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، فقد تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورًا جديدًا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري على النيل (59 كوبري) مشيرا الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجارٍ تنفيذ عدد (8) محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية التي تضم إنشاء عدد (6) محاور ( شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – طملاي – أبوتيج