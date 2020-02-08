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وزير الصحة السعودى : لم نسجل أى حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد

السبت، 08 فبراير 2020 06:00 ص
وزير الصحة السعودى : لم نسجل أى حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد كورونا ارشيفية
وكالات

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حسمت المملكة العربية السعودية الجدل حول حقيقة تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" الجديد.
 
ونشر وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على  "تويتر"، مساء أمس الجمعة، أكد فيها أن المملكة السعودية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء.
 
وقال الربيعة "أؤكد ولله الحمد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد".  
 
 
وأضاف وزير الصحة السعودي "ونحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبس عند البعض".  
 
وجميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة ولله الحمد.
 
وجاءت تصريحات الدكتور توفيق الربيعة على خلفية انتشار بعض الأنباء التي زعمت وجود اشتباه في تسجيل حالات مصابة بالفيروس.
 
 
وفي السياق ذاته، أعلنت سلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)، داخل البلاد، اليوم السبت، إلى 722، وأكثر من 34.5 ألف مصاب.
 
وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

المملكة العربية السعودية

كورونا

فيروس

الصين

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