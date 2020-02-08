وزير الزراعة: التصحر والتغيرات المناخية أبرز تحديات التنمية الزراعية الإفريقية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجه بتقديم كل الدعم لمؤتمر تأسيس اتحاد الزراعيين الأفارقة، فى إطار دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، وفى كل الدوال الإفريقية نظرا لمساهمته الفعالة فى الناتج المحلى الإجمالى، وفى توفير الأمن الغذائى، والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، بالإضافة إلى استيعابه نسبة كبيرة من العمالة التى تعمل فى الزراعة والقطاعات المرتبطة به، والتى تعتبر مصدر أساسى فى دخولها، وتنتشر فى المناطق الأقل دخلا.

وأضاف القصير، خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الأفارقة بمدينة شرم الشيخ، والذى تنظمه نقابة المهن الزراعية المصرية، برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين خلال الفترة من 8- 10 فبراير الحالى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اهتمامات كل الحكومات فى الدول الإفريقية بالقطاع الزراعى، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بما يتماشى مع أجندة التنمية الإفريقية 2063، وأيضا مع أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة فى ظل ما تواجهه القارة الإفريقية من تحديات منها ما يرتبط بالتغيرات المناخية، والتنوع البيولوجى، والتصحر، وندرة المياة، ويظهر هنا أهمية التنسيق والتكامل بين الدول الإفريقية لمواجهة هذه التحديات.

وتابع: منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الإفريقي فى دورته الحالية، منذ فبراير الماضى، حقق إنجازات غير مسبوقة فى جميع الملفات، أسهمت فيها مصر بفاعلية لتعزيز السلام والانفتاح والاندماج الإفريقى، مع الاقتصاد العالمى، وتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين القارة الإفريقية والقوى الكبرى، على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة، وتعزيز القدرات الاقتصادية، وكان الرئيس هو صوت إفريقيا المسموع والواعى، فى كل القمم والفعاليات الدولية.

واستطرد: المهندسين الزراعيين يقع على عاتقهم الدور الرئيسي والداعم، لتحقيق التنمية الزراعية والأنشطة المرتبطة بها، لذلك كان من الطبيعى أن يتم تقديم الدعم لنقاباتهم واتحاداتهم، ومبادرة النقابة المصرية بشأن تأسيس اتحاد إفريقى ليكون منصة لتبادل الأراء فيما بينهم، يسهم فى تعظيم دورهم لشعوب القارة الإفريقية، والتكامل فيما بينهم، وفى الوزارة نثمن هذه المبادرة وكل من بذل جهد لتنفيذها، ونتطلع لتعميق التنسيق والتكامل بما يخدم القطاع الزراعى والعاملين به.