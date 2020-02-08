وزير التعليم العالى يزور جامعة الإسكندرية بعد حادث الاعتداء على عضو هيئة التدريس

الإسكندرية أسماء على بدر

قام وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بجولة تفقدية في مستشفى برج العرب الجامعي لأورام الأطفال، يرافقه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورئيس جامعه الإسكندرية الدكتور عصام الكردى وعميد كلية الطب الدكتور وائل نبيل.

وتفقد الوزير الأربعة الطوابق الخاصة بالمستشفى وزار المرضى برفقه المحافظ ورئيس الجامعة، واستمع الوزير لشرح عن المستشفى واحتياجاتها والتوسعات المستقبلية خلال الفترة المقبلة.

كما قام الوزير بزيارة تفقدية لمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب.

ومن المفترض أن يزور كلية التجارة والمجمع النظرى عقب انتهاء الجولة والاجتماع بمجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بالإضافة إلى زيارة عض هيئة التدريس المصاب فى حادث الاعتداء عليه من قبل أحد الطلاب داخل الحرم الجامعى.

وكانت قد أمرت نيابة شرق الكلية برئاسة المستشار خالد الاحول، رئيس النيابة بحبس الطالب محمود.م.أ 4 أيام على ذمة التحقيقات فى التحقيقات فى واقعة الاعتداء بالضرب على استاذ بالجامعة لفصله عن الكلية بعد قيامه بحاله شغب أثناء الامتحانات.

واستمعت نيابة باب شرقى لأقوال المتهم بعد ضبطه وعرضه على النيابة، كما استمعت إلى أقوال شهود العيان واقوال استاذ الجامعة وطلبت النيابة تحريات المباحث والاستماع إلى أقوال حرس الجامعة وتفريغ كاميرات المنشاة التعليمية.

يذكر أن كثفت مباحث الإسكندرية تحرياتها حول واقعة الاعتداء على الدكتور محمود رجب استاذ المالية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية أثناء تواجده فى مكتبه من قبل الطالب محمود.م.أ انتقاما منه لفصله من الكلية.

واكدت التحريات الأولية برئاسة المقدم حسام الدين عبد المنعم، رئيس مباحث قسم باب شرقى ، أن الطالب أخفى الطبنجه وقاروره بنزين فى حقيبه صغيرة وهى طبنجه محدثة للصوت واستخدمها بضرب الاستاذ الجامعى من الجزء السفلى لها على رأسه مسببا إصابته البلاغه فى الرأس ، كما حاول الطالب سكب بنزين على استاذ الجامعة ولكن تم السيطرة على الموقف بعد استغاثات استاذ الجامعة.

كما قامت مباحث الإسكندرية بتفريغ كاميرات المراقبة بالحرم الجامعى لتتبع دخول الطالب حتى وصوله الى مكتب استاذ الجامعة والاعتداء عليه.

وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ باعتداء الطالب محمود.م.أ، بالفرقة الثانية انتظام بكلية التجارة، بعد بالضرب علي الدكتور محمود.ر، مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة مستخدما زجازجة بنزين وطنبجة لإصابته، اعتراضًا على قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصليين دراسيين لاثارته الشغب داخل لجنة الامتحان.