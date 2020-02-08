سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الآثار يعقد لقاء مع قيادات السياحة ورجال الآثار فى الأقصر (صور)

السبت، 08 فبراير 2020 12:16 م
وزير الآثار يعقد لقاء مع قيادات السياحة ورجال الآثار فى الأقصر (صور) جانب من اللقاء
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الأقصر، منذ قليل اليوم السبت، عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لقاء برفقة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع رجال السياحة والآثار فى أحد فنادق محافظة الأقصر، لبحث مستقبل السياحة ونجاحات الموسم السياحى الشتوى الحالى، ودعم حركة السياحة في ظل الاكتشافات الآثرية التاريخية الجديدة حول مصر، حيث يحضر اللقاء عدد من قيادات غرف شركات السياحة ولجان السياحة المختلفة بالأقصر لبحث عدد من مطالب القطاع السياحي والأثري في المحافظة.

وزير الآثار يعقد لقاء مع قيادات السياحة ورجال الآثار فى الأقصر (1)

وأكد الدكتور خالد العنانى في بداية اللقاء، أنه يجري تسهيل الخدمات والدعم من الوزارة لكافة رجال القطاع السياحي لحل أزمات الطيران بين المدن العالمية بجانب أزمة السياح المقيمين بالأقصر، وكذلك أسعار تذاكر الطيران وغيرها من الازمات.

وزير الآثار يعقد لقاء مع قيادات السياحة ورجال الآثار فى الأقصر (2)

وكان قد قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن السياحة والآثار فى أغلب دول العالم توجد فى وزارة واحدة، حيث أنه منذ إنشاء وزارة للسياحة والآثار كانت وزارة السياحة والآثار منذ عام 1964 إلى عام 1966 ثم تم العدول عن هذه الفكرة وظهرت وزارة السياحة تم دمجها مع أكثر من قطاع والآثار كانت هيئة فمجلس وتابعة للوزارة الثقافة ثم وزارة الدولة ثم وزارة، وقراراته السابقة يسعى عبرها تنشيط معدلات السياحة والوصول بمعدلات السياحة إلى 30 مليون سائح فى العام.

وزير الآثار يعقد لقاء مع قيادات السياحة ورجال الآثار فى الأقصر (3)
 

وأضاف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن السياحة الوافدة إلى مصر هى سياحة وافدة للسياحة الثقافية والسياحة الشاطئية، لذلك تم العودة إلى هذا النظام ودمج السياحة والآثار فى وزارة واحدة، وكشف وزير السياحة والآثار أن السياحة تمثل جزء كبير من الدخل القومى، ويعمل بها ملايين من المصريين، وتم دمج السياحة والآثار موضحا أنه أصدر 4 قرارات خلال 24 ساعة وهو تعيين نائب رئيس للهيئة العامة لتنشيط السياحة، ورئيس لقطاع السياحة الدولية ورئيس لقطاع السياحة الداخلية ومستشار للترويج السياحي.

وكان قد أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة الآثار، 41 قرارًا بالإيقاف الجزئى أو الكلى من نشاط السياحة، علاوة على إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية التى خالفت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحي واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى مخالفة، والجدير بالذكر أنه على الرغم من قيام الوزارة بتشجيع الاستثمار السياحى إلا أن ذلك لا يحول دون اتخاذها الإجراءات الرادعة للمخالفين.


الاقصر

اخبار الاقصر

الدكتور خالد العنانى

السياحة بالاقصر

وزير السياحة والاثار

اخبار مصر اليوم

لقاء مع قيادات السياحة بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة