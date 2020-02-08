وزيرة الصحة الفرنسية: رصد 5 بريطانيين مصابين بكورونا فى فرنسا

(رويترز)

قالت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بيزون اليوم السبت إنه تم تشخيص إصابة خمسة بريطانيين بفيروس كورونا في فرنسا بعد تعاملهم مع شخص كان في سنغافورة، وأضافت أن هناك طفلا بين المصابين الذين قالت إنهم ليسوا في حالة خطيرة. وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بعدوى الفيروس في فرنسا إلى 11.

وقالت الوزيرة إن المجموعة التي أصيبت حديثا بالعدوى شكلت "عنقودا، تجمعا حول حالة واحدة أصلية".

وتابعت قائلة "الحالة الأصلية نمت إلى علمنا الليلة الماضية، وهي لبريطاني عاد من سنغافورة حيث أقام من 20 إلى 23 يناير، ووصل إلى فرنسا يوم 24 يناير وبقي أربعة أيام".

وأضافت أن الحالات الجديدة كانت في منطقة سافوا الجبلية بشرق فرنسا.

وقد أعلنت السلطات الصحية فى الصين، عن تعافى 510 مريضا من المصابين بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالى المتعافين حتى الآن إلى 2050 حالة، فى مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبى بوسط الصين، ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإن 2050 شخصا خرجوا من المستشفيات الصينية بعد تعافيهم من عدوى فيروس كورونا الجديد، حتى نهاية أمس الجمعة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى تقريرها اليومى إن 510 أشخاص، من بينهم 298 فى مقاطعة هوبى بوسط البلاد، خرجوا من المستشفيات يوم الجمعة بعد تعافيهم.

وحتى نهاية يوم الجمعة، لقى ما مجموعه 722 شخصا مصرعهم بسبب المرض وتم تسجيل 34 ألف و546 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا الجديد فى 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانج للإنتاج والتعمير فى الصين.

سجلت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم السبت 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى شتى أنحاء البلاد حتى أمس.