سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التعاون الدولى: نتطلع لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الأردن

السبت، 08 فبراير 2020 09:53 ص
وزيرة التعاون الدولى: نتطلع لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الأردن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، بحضور الدكتور على العايد، سفير الأردن لدى القاهرة.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى (1)

وبحث الاجتماع ترتيبات عقد اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية، والمقرر عقدها فى القاهرة خلال النصف الأول من 2020، برئاسة وزيرة التعاون الدولى عن الجانب المصرى، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، والتى تعد متابعة للجنة العليا المصرية الأردنية التى ستعقد فى الأردن خلال النصف الثانى من عام 2020 برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وتعد من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها فى منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء فى القاهرة أو فى عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التى حققتها على مدى ثلاثين عامًا.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى (4)

وناقش الجانبان الترتيب لزيارة وفد من كل من وزارة التعاون الدولى فى مصر ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية إلى العراق، من أجل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وذلك تنفيذا لم تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية التى عقدت العام الماضى فى إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التى تجمعهم.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى (3)

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، وتطلع الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون الاقتصادى بين البلدين، فى إطار الروابط الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين الشقيقين.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى (2)

وأشارت الوزيرة إلى دور الوزارة فى التنسيق مع مختلف الوزارات فى مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى مختلف المجالات خلال أعمال اللجنة المشتركة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، حرص بلاده على التعاون مع مصر فى إنجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يساهم فى تعميق الشراكة بين مصر والأردن فى مختلف المجالات، والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة.


وزارة التعاون الدولى

رانيا المشاط

الاردن

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

سفارة واشنطن فى بكين تعلن وفاة أول أمريكى بفيروس كورونا بمدينة ووهان

سفارة واشنطن فى بكين تعلن وفاة أول أمريكى بفيروس كورونا بمدينة ووهان

محمد النني في مغامرة جديدة مع بشكتاش بالدوري التركي

محمد النني في مغامرة جديدة مع بشكتاش بالدوري التركي

اليوم.. انطلاق الترم الثانى بالجامعات..وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة

اليوم.. انطلاق الترم الثانى بالجامعات..وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة