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وزيرة التضامن: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قريبًا

السبت، 08 فبراير 2020 09:54 م
وزيرة التضامن: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قريبًا الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى
كتبت هند مختار

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نظمت المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) حفل عشائها الأول تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين ومسئولي الأمم المتحدة ورجال الاعمال وقادة المجتمع المدني و الاعلام والصحافة لعرض إنجازات المؤسسة. 
 
ومن جانبها تمنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى أن تكون خير دعم للتنمية خلال الفترة القادمة، مؤكدة ان حب الوطن ليس بالكلام ولكن بالعمل الميدانى .
 
واستعرضت وزيرة التضامن الإجتماعى تجربتها خلال فترة عملها بالمجتمع المدنى وقطاع التنمية ، موجه رسالة لوزيرة التضامن السابقة الدكتورة غادة والى " شرفت بالعمل تحت قيادتها خلال توليها مهام وزارة التضامن الإجتماعى واحب ان اوجه لها التحية ".
 
وقالت خلال كلمتها أن المهام  التى تعمل  بها سواء الحكومة او المجتمع المدنى مشتركة، قائلة" احلم ان تكون وزارة التضامن الاجتماعى وزارة التنمية وان نمكن ذوى الاعاقة وان نحولها من وزارة الدعم لوزارة الإنتاج". 
 
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالجمعيات الأهلية على وشك الإصدار قريبا وتحمل كثير من التسهيلات ، مضيفه قائلة " نحن نعمل بروح القانون وليس نصوصه فقط".
 
وتضمنت فعاليات الحفل عرض موسيقي لعازفة القيثارة ياسمين الحربي،و فقرة  تحطيب  لمركز مدحت فوزي لفنون العصا التابع لفرقة الورشة المسرحية.
 
 
 

النداء

اخبار عاجلة

رانيا المشاط

المجتمع المدنى

الحكومة

نيفين قباج

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