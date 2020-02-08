وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان كيفية مواجهة مشكلة المقالب العشوائية وتحويلها لمناطق خدمية

كتبت آية دعبس

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور عدد من قيادات الوزارتين لبحث عدد من الملفات المشتركة بينهم، حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة علي أرض المحافظات والتى تنفذها وزارة التنمية المحلية بشراكة استراتيجية وتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمى .

كما شهد الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه في تنفيذ البرنامج الأول من منظومة المخلفات والخاص بتطوير البنية التحتية ومعدلات رفع تراكمات القمامة وكذا إنشاء المحطات الوسطية والمتحركة وخلايا الدفن الصحي الآمن، وكذا بحث آخر ما تم التوصل اليه فيما يخص البرنامج الثانى المتعلق بعقود الإدارة والتشغيل لكل من عمليات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على ضرورة التنسيق ومتابعة الإجراءات الخاصة لمواجهة مشكلة المقالب العشوائية سواء بالغلق الآمن وتحويلها لمناطق خدمية، أو إزالة التراكمات التاريخية ونقلها إلى مواقع محددة للتعامل الآمن معها، وقد وجها بتكثيف أعمال الرصد للوضع البيئي للمقالب لاتخاذ اجراءات سريعة لحلها والتغلب عليها.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد عقدت اجتماعا موسعا، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبمشاركة مستشار وزير التنمية المحلية ورئيسي هيئة نظافة وتجميل القاهرة والجيزة وممثلي عدد من الوزارات المعنية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاجتماع يهدف إلى الوقوف على ما تم تنفيذه من الخطوات التي تم الاتفاق عليها سابقا فيما يخص غلق المقالب العشوائية وإعادة تأهيلها، ضمن دور وزارة البيئة فى التخطيط الاستراتيجي والرصد والرقابة في المنظومة الجديدة للمخلفات، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع المنظومة الجديدة حيز التنفيذ من أجل تحقيق مصلحة المواطن.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه خلال العام الماضي تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين على مجموعة من الإجراءات الخاصة لمواجهة مشكلة المقالب العشوائية سواء بالغلق الآمن وتحويلها لمناطق خدمية، أو إزالة التراكمات التاريخية ونقلها إلى مواقع محددة للتعامل الآمن معها.