وزارة الدفاع التايلندية: الجندى منفذ حادث اطلاق النار لايزال متحصنا داخل المركز التجارى

كتب : أحمد علوى

قالت وزارة الدفاع التايلندية إن المشتبه به بإطلاق النار ما زال يتحصن داخل المركز، ولم يعرف ما إذا كان المسلح احتجز رهائن في المركز التجاري، وأجلت السلطات التايلندية العشرات من مجمع تجاري يتحصن فيه مسلح قتل 20 شخصا على الأقل في إطلاق نار عشوائي، في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة السيطرة على الطابق الأرضي من المجمع.

لكن السلطات لم تعط معلومات واضحة عن المكان الذي يتواجد فيه المسلح، وهو رقيب في الجيش يدعى جاكرابانث توما، وسط مخاوف من ان يحاول التخفي بين رواد المجمع المذعورين.

وبث جاكرابانث بشكل حي على فيسبوك هجومه الذي بدأ من ثكنة للجيش في مدينة كورات وصولا حتى المجمع التجاري حيث لا يزال عدد غير معلوم من المتسوقين عالقين. واستعدت المستشفيات في المنطقة لليلة قد تكون قاتمة.

وأعلن وزير الدفاع كونجشيب تانترافانيش أن هناك نحو 20 قتيلا.

أما وزير الصحة التايلندي فقال للصحافيين إن نحو 10 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى هم في حالة خطيرة

وأضاف المتحدث "أفراد الشرطة والجنود ينفذون عملية مشتركة وساعدوا المئات من الناس على الخروج من المركز التجاري... عدد الباقين داخل المركز ليس معروفا".

وقال شهود من رويترز، إنهم سمعوا زخات أعيرة نارية من بنادق آلية فى الساعات الأولى من صباح الأحد، بالتوقيت المحلى فى مركز تجارى بشمال شرق تايلاند حيث تقول الشرطة إن جنديا يتحصن بداخله بعد أن قتل 20 شخصا على الأقل.

واقتحمت قوات الأمن المركز التجارى لإخراج مئات الأفراد الذين حوصروا داخله، ولم تعقب الشرطة بعد على إطلاق النار.