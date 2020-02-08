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السبت، 08 فبراير 2020 01:43 ص
خالد صلاح
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"هيونداى" تستدعى نصف مليون سيارة بسبب عيب فى قفل المكابح

السبت، 08 فبراير 2020 01:43 ص
"هيونداى" تستدعى نصف مليون سيارة بسبب عيب فى قفل المكابح شركة هيونداى
ا ش ا

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قررت شركة "هيونداي" استدعاء 430 ألف سيارة صغيرة، بسبب خلل يجعل من الممكن تسرب مياه إلى نظام قفل المكابح (إيه بي إس) ، مما قد ينتج عنه تماس كهربائي ، وربما حريق في المحرك.
 
وقالت الشركة - حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية أمس الجمعة - إنها اتخذت إجراءها الجديد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الخلل يمكن أن يسبب ماسا كهربائيا وحريقا حتى عند إيقاف تشغيل السيارات.
 
لكنها أضافت أن معدل الحرائق منخفض للغاية لدرجة أنه ليس من الضروري إيقاف السيارات في الهواء الطلق.
 
ويغطي هذا استدعاء بعض سيارات طراز "إلنترا" إنتاج ما بين 2006 و2011، و"إلنترا تورينغ" إنتاج ما بين 2007 و2011.
 
ويعد الاستدعاء مشكلة أخرى في سلسلة من المشكلات التي واجهتها شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، والشركة المرتبطة بها "كيا" ، في ظل حوادث حرائق محركات خلال السنوات القليلة الماضية.
 
وأثارت المشكلات السابقة تحقيقا من قبل الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

هيونداي

المكابح

ماس كهربائي

كوريا الجنوبية

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