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هطول أمطار خفيفة على الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج لـ 10 أمتار

السبت، 08 فبراير 2020 12:35 م
هطول أمطار خفيفة على الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج لـ 10 أمتار أمواج البحر - ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت موجة الطقس السىء ضربها لمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، وسط تقلبات جوية شديدة، حيث هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة، مع زيادة فى شدة الرياح يصاحبها انخفاض كبير فى درجات الحرارة، مما أدى إلى ارتفاع الأمواج، وذلك وفق توقعات هيئات الارصاد الجوية، والتى حذرت من زيادة شدة الرياح اليوم، ووصولها إلى أكثر من 4 أمتار، وطالب التقرير اتخاذ التدابير اللازمة.

وحذر تقرير صادر من معهد بحوث الموارد المائية، من احتمالات سقوط أمطار بكثافة خفيفة إلى متوسطة بدءاً من يوم الجمعة، طبقاً لنتائج استقراء الخرائط، وتوقعات بحالة عدم الاستقرار ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها أحياناً إلى 34 كم/ساعة، فى حين أشار التقرير إلى احتمال هطول أمطار خفيفة و متوسطة فقط على السواحل الشمالية، حيث تنخفض درجات الحرارة يومي السبت و الاحد نحو 5 الى 6 درجات مع زيادة سرعة الرياح مما يزيد الاحساس ببرودة  الطقس

من جانبها قامت شركة الصرف الصحى، بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط و سيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار ، حيث تم الدفع بنحو 95 سيارة بمختلف الاحياء.

كما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة ،كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهي 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى، وذلك لمتابعة مسار المياه، وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش.

 

 

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم  إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، و كذا إنشاء فرعين أسفل كوبري منشا

وأضافت الشركة أنه تم  إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى ،كما  تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبري الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين و مطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار 

 

 


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