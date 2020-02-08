نقل 150 بريطانيا من ووهان غدا إلى منطقة الحجر الصحى بمدينة "ميلتون كينيز"

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في تقرير لها اليوم السبت، أن البريطانيين يستعدون للرحيل من مدينة ووهان المصابة بفيروس كورونا غدًا إلى وحدة عزل "ميلتون كينيز"، سيتم الحجر الصحى لنحو 150 بريطانيا يتم نقلهم جوا من مدينة ووهان التى ضربها فيروس كورونا يوم غد الأحد.

وقالت الصحيفة، يعتقد أعضاء البرلمان أنه قد يتم فرض حظر على السفر في الصين خلال أسابيع بسبب تفشي المرض.



خريطة انتشار فيروس كورونا

وأضاف النائب المحافظ بوب سيلي: "إن أولويتنا هى شعبنا"، حيث تعمل الحكومة على تعزيز جهود العزل، وتواجه الحكومة دعوات لتجميد جميع رحلات السفر من الصين بمجرد إنقاذ آخر دفعة من الذين تم إجلاؤهم من البريطانيين من ووهان التى أصيبت بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن غدًا الأحد، سيتم نقل 150 مواطنًا بريطانيًا جوًا من مقاطعة هوبى، ونقلهم جوًا إلى الوطن قبل الحجر الصحى على الفور لمدة 14 يومًا فى مجمع عزل ميلتون كينتز.

ذكرت خدمة الإسعاف المركزية الجنوبية، أن كينتز هيل، هو مركز مؤتمرات وفندق، سيُستخدم لإيواء المواطنين العائدين بعد هبوطهم، قادمين من ووهان.

وأضاف دومينيك راب وزير الخارجية، إنها ستكون آخر طائرة مستأجرة للفرنسيين الذين يفرون من الصين فى الوقت الذى يبذل فيه جهود لدرء الفيروس القاتل الذى ينتشر على الأراضى البريطانية.

وقالت الصحيفة، أن فيروس كورونا أصاب 31.277 ألف شخصًا، وقتل 724 شخص فى جميع أنحاء العالم، قد تفسد الرحلات الجوية القادمة من الصين العلاقات مع بكين، لكن النواب يحثون الحكومة على ضمان سلامة مواطنيها.

وقال بوب سيلى النائب المحافظ: "من الواضح أننا بحاجة إلى أن نكون محترمين وداعمين للحكومة الصينية، لكن أولويتنا هى شعبنا، يجب أن نركز فقط على ما هو فى مصلحة البريطانيين فى الخارج والداخل على حد سواء، إذا تم فرض حظر، فمن المحتمل أن ينطبق على الرعايا الأجانب الذين زاروا الصين فى آخر 14 يومًا، وهو ما فرضته بالفعل 16 دولة من بينها الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، وحتى السعودية والعراق فرضتا الحظر قبل بريطانيا.

ورحب البروفسور إيان جونز، من جامعة ريدينج، بهذه الخطوة، قائلًا أن هذا الإجراء "بسيط" و"استباقي" يمكن أن يؤخر حدوث المزيد من الحالات.

وقال كبار العلماء الذين تحدثوا فى اجتماع تم تنظيمه على عجل من قبل مركز العلوم العلمية فى لندن اليوم، أن قيود السفر يمكن أن تشترى المملكة المتحدة وقتا ثمينا لتطوير لقاح، حيث سيتم تقييم كل من يستقل طائرة الإخلاء البريطانية فى المدينة الصينية، والتى هى مركز تفشى المرض، وسيستمر مراقبته بعد هبوطه فى بريطانيا صباح يوم الأحد، وقالت خدمة الإسعاف أن وجود المجموعة فى ميلتون كينيز والتى تقع فى باكينجهامشير بالقرب من لندن، لا يشكل خطرًا على السكان المحليين.

وقالت خدمة الإسعاف "تم اختيار الموقع المحلى لأنه يوفر أماكن إقامة مناسبة وغيرها من المرافق لأولئك الذين يعودون من ووهان أثناء إقامتهم فى ميلتون كينيز، كما يسمح بمراقبة صحتهم بانتظام ولديهم المرافق الطبية اللازمة فى متناول اليد إذا لزم الأمر.

سيرتدى جميع الموظفين العاملين فى المنشأة معدات الوقاية المناسبة فى جميع الأوقات، تم نقل البريطانيين الذين عادوا على متن رحلة الشهر الماضى إلى مستشفى أرو بارك فى ويرال.

وتأتى هذه الأخبار فى الوقت الذى كشف فيه أن الفيروس قد قتل ما لا يقل عن 638 شخصًا وأصاب أكثر من 31،520 شخصًا على مستوى العالم.

من جانبها قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، أنه تم اختبار 620 شخصًا فى المملكة المتحدة لفيروس كورونا اعتبارًا من الساعة 2 ظهر يوم الجمعة، مع تأكيد 3 حالات، مشيرة إلى أن الشخص الثالث فى بريطانيا، الذى تم تشخيصه بفيروس كورونا قد أصيب بالمرض فى سنغافورة.