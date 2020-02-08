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نجم المباراة.. بوتين يحرز "هاتريك" فى مباراة هوكى مع رئيس بيلاروسيا.. فيديو

السبت، 08 فبراير 2020 11:52 ص
نجم المباراة.. بوتين يحرز "هاتريك" فى مباراة هوكى مع رئيس بيلاروسيا.. فيديو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يلعب هوكى الجليد
كتب محمد رضا

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خاض الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وضيفه البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو مباراة ودية بهوكى الجليد فى مجمع  "جالاكتيكا" الترفيهى، فى مدينة سوتشى الساحلية جنوبى روسيا المطلة على البحر الأسود، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

 

ولعب الرئيسان مباراة برياضة هوكى الجليد على أرضية ملعب "شايبا"، فى مدينة سوتشى الساحلية جنوبى روسيا، ولعب بوتين ولوكاشينكو وحمل الرئيس الروسى الرقم 11، فيما ارتدى الضيف لوكاشينكو الرقم 1، كما شارك ابن الرئيس البيلاروسى نيقولاى لوكاشينكو فى المباراة التى انتهت بفوز كاسح لفريق النمور على فريق "الدببة" المنافس.

 

وانتهت المباراة بفوز فريق الرئيسين بنتيجة (13-4)، وكان نصيب بوتين منها ثلاثة أهداف "هاتريك"، وحضر المباراة رئيس وزراء روسيا السابق ديمترى مدفيديف، الذى انضم إلى الرئيسين على مقاعد البدلاء، فيما كان قد شارك رئيسا البلدين آخر مرة فى مباراة لهوكى الجليد معا فى فبراير 2019، وعقدا حينها محادثات استمرت لمدة ثلاثة أيام.

 

ويشار إلى أن قناة "روسيا اليوم"، كانت قد عرضت فيديو لحضور السفير الأمريكى الجديد لدى روسيا جون ساليفان، مباراة ديربى موسكو بالهوكى بين سبارتاك ودينامو إلى جانب أسطورتى الهوكى الروسيين فياتشيسلاف فيتيسوف وألكسندر ياكوشيف.

الرئيس الروسى بوتين يلعب هوكى الجليد
الرئيس الروسى بوتين يلعب هوكى الجليد

 

ورمى سفير الولايات المتحدة قرص بداية اللقاء فى ملعب "تسيسكا أرينا"، وقال للصحفيين إن هوكى الجليد قد يساعد فى "كسر الجليد" بين الولايات المتحدة وروسيا لبدء محادثة حول المصالح والقيم المشتركة.

 

ويشارك سوليفان حبه للهوكى مع عدد من كبار المسؤولين الروس، أولهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وعند سؤاله عما إذا كان يرغب فى مشاركة الرئيس الروسى اللعب ضمن صفوف فريقه أم مواجهته مع الفريق الخصم، أجاب سوليفان بدبلوماسية: "سأكون فى مباراة روسية كضيف، وسأشارك مع الفريق الذى يطلبه منى أصحاب الأرض المشاركة فيه".

بوتين مع نظيره البيلاروسى فى ملعب هوكى الجليد
بوتين مع نظيره البيلاروسى فى ملعب هوكى الجليد

 

وكان السفير الأمريكى لدى موسكو جون ساليفان، قال إنه أبلغ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بشرطين أساسيين لتحسين العلاقات بين روسيا بلاده، وأضاف فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه شدد خلال لقائه مع لافروف على أن تحسين العلاقات الثنائية، رهن تنفيذ موسكو بنود اتفاقية مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية، وتخليها عن محاولات تقويض العمليات الديمقراطية فى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه بحث مع لافروف الملفين السورى والكورى الشمالى، وسبل التعاون فى مكافحة الإرهاب وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، وذلك خلال لقائهما الذى عقد فى مدينة ناجويا اليابانية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "العشرين".

مبارة هوكى تجمع بوتين ونظيرة البيلاروسى
مبارة هوكى تجمع بوتين ونظيرة البيلاروسى

 

يذكر أن لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، صادقت على ترشيح ساليفان لمنصب السفير فى روسيا، وهو الآن بانتظار الموافقة من مجلس الشيوخ، قبل أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على مرسوم تكليفه، من جانبها عبرت موسكو عن عدم اعتراضها على تعيين ساليفان سفيرا لديها.

 


مباراة هوكى الجليد

فلاديمير بوتين

رئيس بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو

سفير أمريكا بموسكو

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