سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نادى القضاة يفتتح صالونه الثقافى بلقاء مع الدكتور مفيد شهاب

السبت، 08 فبراير 2020 01:24 م
نادى القضاة يفتتح صالونه الثقافى بلقاء مع الدكتور مفيد شهاب نادى القضاة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن النادى سيفتتح الصالون الثقافى لنادى قضاة مصر بلقاء هام مع الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي.

وأضاف أنه سيتحدث عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية (نموذج أزمة سد النهضة الأثيوبي)، بالإضافة لحوار مفتوح حول أهم الموضوعات والأحداث على الصعيد الدولى والإقليمى، وذلك يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020 السادسة مساء فى النادى النهرى بالعجوزة.

يذكر أن الصالون الثقافى لنادى القضاة يعقد بين الحين والآخر ندوات ولقاءات مفتوحة مع شخصيات عامة بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى.

كان المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر قد وقع بروتوكول تعاونفى يناير الماضى مع الدكتور محمد طه المشرف على مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن هذا التعاون يأتى فى سبيل قيام مجلس إدارة نادى قضاة مصر فى رفع المستوى العلمى والثقافى ولتيسير حصول أعضائه وأسرهم على أفضل البرامج التدريبية بأيسر الطرق بالتعاون مع المراكز الحكومية المتخصصة فى مجال التنمية البشرية.

ويأتى هذا التعاون وفق ما شهده النادى من أهمية الموضوعات والبرامج التى يقدمها مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، الذى يعد أحد المراكز الحكومية لقطاع مشروعات التدريب للتنمية بوزارة قطاع الأعمال العام، ويهدف إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية بهدف دعم الإدارة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الأعمال وتطوير المهارات الإدارية والقيادية والفنية كعنصر أساسى لدعم القدرة التنافسية وتنمية الموارد البشرية من خلال تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية والتعليمية والخدمات الاستشارية.

وشمل البروتوكول تنسيق التعاون فى مجال البرامج التدريبية التى يقدمها المركز وتبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات المشتركة وإجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة التى تهم الطرفين.


نادى القضاة

الصالون الثقافى لنادى القضاة

المستشار محمد عبد المحسن

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة