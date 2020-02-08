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مياه الطود تبدأ صيانة المحطة المدمجة.. وانقطاع المياه بعدد من المناطق

السبت، 08 فبراير 2020 05:00 ص
مياه الطود تبدأ صيانة المحطة المدمجة.. وانقطاع المياه بعدد من المناطق قطع المياه - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت إدارة مياه الشرب بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه سيتم البدء فى أعمال الصيانة بمحطة مياه الشرب بالطود المدمجة، اليوم السبت، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وسوف تتأثر بعض المناطق بقطع وضعف المياه بمدينة الطود بالكامل وبعض نجوع وقرى الطود غرب والعديسات بحرى، حيث ناشدت الإدارة كافة المواطنين بضرورة أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة خلال فترة التأثر بقطع المياه لإجراء أعمال الصيانة.

ومن جانبه صرح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، أنه يجرى التجهيز لبدء العمل فى المحطة الجديدة خلال الفترة المقبلة وهى "محطة الطود المدمجة الجديدة" المشروع القومى الجديد لخدمة أهالى مدن وقرى محافظة الأقصر، حيث يتم الاستعداد لبدء العمل رسمياً خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب تسليم الموقع الخاص به إلى رجال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، للبدء فى أعمال تصميم وتنفيذ المحطة بنظام الترشيح الغشائى الفائق بطاقة 10000متر مكعب فى اليوم لمدينة الطود، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع "مصنع المحركات".

وأضاف العميد محمد عياد لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ هذا المشروع الضخم خلال الأيام المقبلة، حيث أن هذا المشروع المزمع إنشاؤه يعد من أكبر وأهم المشاريع بمركز ومدينة الطود والذى سيضيف 10000 متر مكعب/ اليوم، بالإضافة إلى المحطة المقامة محطة الطود المدمجة ليصبح الإجمالي بالمحطتين 27000 متر مكعب / اليوم، والتى تخدم جميع مدن وقرى ونجوع وعزب مركز الطود، والذى تعمل على زيادة جودة المياه المنتجة للاكتفاء الذاتي من المياه واستدامة الخدمة حتى 2030/2037 ، مع زيادة فرص العمل والاستثمار بالظهير الصحراوى بالطود وكذلك القضاء على المناطق الساخنة بحواجر العديسات قبلى وبحرى وتوفير الاحتياجات المائية للأنشطة المستقبلية بمركز الطود، مؤكداً علي أن تكلفة هذا المشروع 75 مليون جنيه طبقاً للبروتوكول الموقع، حيث يتم التنفيذ تسعة أشهر من بدء تسليم الموقع من شركة مياه الأقصر إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

 


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