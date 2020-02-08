موجز الحوادث.. الشرطة تلاحق مروجى المخدرات بمحيط الأندية ومراكز الشباب

كتب إيهاب المهندس

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأحد، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:



مخدرات - أرشفية

الشرطة تلاحق مروجى المخدرات فى محيط الأندية ومراكز الشباب

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات مكثفة بمحيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والكافيتريات.

رئيس الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت فى "تكميلية النواب" للمصريين بالخارج

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن الهيئة لم تتلقى أى شكاوى بشأن عملية تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا .



المحكمة الدستورية

7 مارس.. الفصل فى دستورية احتساب الخدمة العسكرية ضمن المدة بالخدمة المدنية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 لجلسة 7 مارس، للنطق بالحكم.

للمرة الثالثة.. التهرب الضريبى تقضى بحبس محمد على 3 سنوات وإلزامه بدفع 711 ألفا

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة المقاول الهارب " محمد على على" بالسجن 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة.

الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى بطلان 6 مواد من قانون محاكم الأسرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بدور فبراير الجارى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية 6 مواد من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة.



كلابشات - أرشيفية

سقوط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

نجحت وحده مباحث مركز شرطة أسيوط، في ضبط عامل بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه وحيازة كمية من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

عدم قبول دعوى بطلان اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بدور فبراير الجارى بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة.

ضبط نصاب أجنبى ادعى قدرته على تحويل الجنيه إلى عملات أجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد الأشخاص وإيهامه بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية باستخدام مادة كيميائية .

سقوط صاحب مطبعة وراء تزوير كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتلفزيون بالموسكى

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض صاحب مطبعة لتزويره كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتلفزيون بمنطقة الموسكى، وتحرر محضر بالواقعة.



محكمة -أرشيفية

تأجيل مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لجلسة الغد

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة غدا الأحد لاستكمال مرافعة الدفاع.



حشيش - أرشيفية

ضبط 263 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم فى 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط (232 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 208 متهمين)، " 26 بندقية آلية، بندقية رصاص، 51 بندقية خرطوش، 11طبنجة، 143 فرد محلى، 387 طلقة مختلفة الأعيرة، 248 قطعة سلاح أبيض".