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مواقيت الصلاة اليوم السبت 8/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 08 فبراير 2020 01:34 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 8/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:13   ص

توقيت صلاة الظهر 12:09 ص

ميعاد صلاة العصر 3:14

موعد صلاة المغرب 5:37

ميعاد صلاة العشاء 6:56
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:18 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:17

توقيت صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 7:00 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:09

توقيت صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:09 م

ميعاد صلاة المغرب 33: 5 م

توقيت صلاة العشاء 6:51 م
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 5:00 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:05

توقيت صلاة المغرب 5:27 م

موعد صلاة العشاء 6:45 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 5:04 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 3:14 م

توقيت صلاة المغرب 5:39 م

موعد صلاة العشاء 6:53

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 

مكة

موعد صلاة الفجر 5:34 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:50 م

موعد صلاة المغرب 6:17 م

ميعاد صلاة العشاء 7:28 م
 

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:36 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:47 م

موعد صلاة المغرب 6:14 م

توقيت صلاة العشاء 7:26 م
 

الرياض

موعد صلاة الفجر 5:08 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 3:19 م

ميعاد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء 6:57 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:58

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

ميعاد صلاة العصر 3:00 م

موعد صلاة المغرب 5:25

موعد صلاة العشاء 6:41 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:37 ص

توقيت صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:48 م

توقيت صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:27 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:47 ص

توقيت صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 3:41 م

توقيت صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:26
 

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:08 م

توقيت صلاة المغرب  5:31 م

مواقيت صلاة العشاء 6:49 م
 

 

 
 

 

 


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