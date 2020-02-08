مواقيت الصلاة اليوم السبت 8/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:13 ص
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
ميعاد صلاة العصر 3:14
موعد صلاة المغرب 5:37
ميعاد صلاة العشاء 6:56
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:18 ص
توقيت صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 5:09
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:09 م
ميعاد صلاة المغرب 33: 5 م
توقيت صلاة العشاء 6:51 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 5:00 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:05
توقيت صلاة المغرب 5:27 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 5:04 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:14 م
توقيت صلاة المغرب 5:39 م
موعد صلاة العشاء 6:53
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:50 م
موعد صلاة المغرب 6:17 م
ميعاد صلاة العشاء 7:28 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:36 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:47 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
توقيت صلاة العشاء 7:26 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:08 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:19 م
ميعاد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:58
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 3:00 م
موعد صلاة المغرب 5:25
موعد صلاة العشاء 6:41 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:37 ص
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:48 م
توقيت صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:27 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:47 ص
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 3:41 م
توقيت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:26
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:08 م
توقيت صلاة المغرب 5:31 م
مواقيت صلاة العشاء 6:49 م
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