سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 11:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على المدنيين فى الكاميرون

السبت، 08 فبراير 2020 10:44 م
منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على المدنيين فى الكاميرون زعيم بوكو حرام
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجوم الإرهابي الذى شنته عناصر إرهابية تنتي لجماعة بوكو حرام الإرهابية اليوم السبت، على بلدة ‏"موزوجو" أقصى شمالي الكاميرون المحاذية لنيجيريا معقل الجماعة، ما أسفر عن مقتل مدنيين كاميرونيين، كما أقدمت على حرق أكثر من 20 منزلًا في نفس البلدة، وسرقة عدد من الأغراض. 
 
وقالت المنظمة في بيان لها: إن الشريعة الإسلامية أوصت بحفظ الحقوق البشرية وصيانتها من الاعتداء،  وتوعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، واعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، واوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي، قال تعالى :(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: 33].
 
وأضاف بيان المنظمة أن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: 93]. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... " [رواه البخاري ومسلم]. 
 
 
كما ناشدت المنظمة أصحاب القرار في العالم كله بضرورة التصدي لجرائم الإرهاب، والقضاء على أوكاره، والسعي في تجفيف منابعه، وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات التعصب والتطرف.

بوكو حرام

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

الكاميرون

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل 3 جنود وامرأة فى هجوم لجماعة بوكو حرام بجزيرة شوا التشادية

الجمعة، 31 يناير 2020 02:27 م

انسحاب قوات تشاد من نيجيريا بعد انتهاء مهمتها القتالية ضد عناصر بوكو حرام

السبت، 04 يناير 2020 09:34 م

مصرع 7 أشخاص فى غارة لعناصر بوكو حرام على قرية شمال شرق نيجيريا

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 11:00 م

مقتل 31 مسلحا من جماعة بوكو حرام فى اشتباكات مع الجيش النيجيرى

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 04:12 ص

مرصد الأزهر يدين استهداف جماعة بوكو حرام الإرهابية للمدنيين فى تشاد

الخميس، 19 ديسمبر 2019 03:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة