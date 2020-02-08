مصرع طفل مجهول الهوية بحادث تصادم بشبرا الخيمة

وكان أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين بسب اختلال عجلة القيادة لسيارة ملاكي مما أدى الي اصتطدمها بسيارة ميكروباص أجرة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم،حيث انتقل رجال المرور بمديرية أمن القليوبية، وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة دون توقفه وتسهيل الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي واخري ميكروباص أجرة، بسب اختلال عجلة القيادة بالطريق الحر امام مدينة طوخ،واسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من المعاينة الأولية لمكان الحادث الذى وقع بطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، أن سيارة ميكروباص أجرة كانت تستقل عدد من الركاب اصطدمت بها سيارة ملاكي من الجانب الأيسر على إثر اختلال عجلة القيادة بها، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفي بنها الجامعي، وعلى الفور انتقل رجال المرور بالقليوبية بإشراف العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، لمكان الحادث وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة من المواطنيين