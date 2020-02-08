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مصرع طفل مجهول الهوية بحادث تصادم بشبرا الخيمة

السبت، 08 فبراير 2020 06:12 م
مصرع طفل مجهول الهوية بحادث تصادم بشبرا الخيمة اسعاف - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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لقي طفل مصرعه بحادث تصادم بشبرا الخيمة، وتبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 12 عاما ولم يستدل معه اي أي أوراق تثبت هويتة وتم نقل الجثة لمستشفي ناصر العام وضبط السائق المتسبب بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة طفل يبلغ من العمر 12عاما مجهول الهوية، إثر حادث تصادم سيارة به أثناء عبور شارع بدائرة القسم .

 
تم نقل جثة المتوفى لمستشفي ناصر العام والتحفظ على السائق المتسبب بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها بنشر صورة الطفل العثور علي أهليته وتولت النيابة التحقيق.
 
وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص، إثر تصادم سيارة ملاكي مع أتوبيس أعلى الطريق الحر اتجاه بنها، وجرى الإجلاء وإرسال سيارتين إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعة ببنها.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بإصابة 6 أشخاص، أعلى الطريق الحر اتجاه بنها، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.
 
وكان أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين بسب اختلال عجلة القيادة لسيارة ملاكي مما أدى الي اصتطدمها بسيارة ميكروباص أجرة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم،حيث انتقل رجال المرور بمديرية أمن القليوبية، وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة دون توقفه وتسهيل الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي واخري ميكروباص أجرة، بسب اختلال عجلة القيادة بالطريق الحر امام مدينة طوخ،واسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.
 
وتبين من المعاينة الأولية لمكان الحادث الذى وقع بطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، أن سيارة ميكروباص أجرة كانت تستقل عدد من الركاب اصطدمت بها سيارة ملاكي من الجانب الأيسر على إثر اختلال عجلة القيادة بها، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفي بنها الجامعي، وعلى الفور انتقل رجال المرور بالقليوبية بإشراف العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، لمكان الحادث وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة من المواطنيين
 
 
 
 
 

 

 


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