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مصرع شخصين أسفل جدار ترابى داخل بئر أثناء التنقيب عن الآثار بالأقصر

السبت، 08 فبراير 2020 02:10 ص
مصرع شخصين أسفل جدار ترابى داخل بئر أثناء التنقيب عن الآثار بالأقصر تنقيب عن الأثار - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الجمعة، إنهيار جدار وجرف ترابى فى بئر خلال التنقيب عن الآثار في قرية توماس، ولقي داخل البئر خلال تنقيبهم عن الآثار إثنين من المواطنين مصرعهما في الحال، وتم انتشال جثامين المتوفيين من أسفل البئر وتم نقلهما لمشرحة مستشفى إسنا التخصصي لحين عرضهما على رجال الطب الشرعى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بانهيار جدار وجرف ترابى على شابين خلال التنقيب عن الآثار في بئر بقرية توماس بمدينة إسنا، وهما كل من "حسن.أ.م" 21 سنة سائق توك توك مقيم بجسر السيالة، و"أحمد.م.ص" 47 سنة من الجيزة، وانتقل على الفور لموقع الحادث كل من جمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، وعلاء جعفر سكرتير المجلس، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وأبو العوف العفى رئيس قرية توماس، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث إسنا وضباط المباحث بالمركز، وتم إخراج الجثتين بمشاركة 2 إسعاف ومطافئ و2 لودر وونش لإستخراج جثمانى المتوفيين، وتم نقلهما لمشرحة مستشفي إسنا التخصصي لحين العرض على رجال الطب الشرعى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار رجال النيابة العامة للتحقيق.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، يوم الإثنين الماضى، بحبس 5 متهمين لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل يبعد 50 متر عن معبد خنوم بإسنا 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط 3 متهمين آخرين شاركوا فى عمليات الحفر داخل المنزل بالمخالفة للقانون، حيث انتحل عدد من المتهمين الثمانية صفة رجال شرطة ورجال نيابة عامة لتسهيل تنقيبهم عن الآثار داخل أحد المنازل القريبة من المعبد بحثاً عن الثراء السريع، وتم ضبط المتهمين داخل المنزل الذي عُثر بداخله على حفرة عميقة وأدوات حفر، وتم اقتياد المتهمين لديوان مركز شرطة إسنا وتحرر لهم المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها.

 


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مصرع مواطنين اسفل بئر تنقيب عن الاثار

مدينة اسنا

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