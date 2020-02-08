مستشفى سعاد كفافى تواصل قوافلها الطبية تحت شعار "صحة أطفالنا"

للمساهمة فى المبادرات المتنوعة التى تنفذها الدولة فى قطاع الصحة وفى اطار التزامها بأنشطة المسئولية المجتمعية أطلقت مستشفى سعاد كفافي الجامعى التابعة لكلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عدة قوافل طبية متعددة التخصصات تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وذلك تحت شعار «صحة أطفالنا» للكشف على طلاب المدارس الحكومية والخاصة في جميع التخصصات الصحية، وقد سخرت المستشفى لهذه القوافل جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.





وأشار الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفي سعاد كفافي الجامعي الى أن ذلك يتزامن مع اعتماد مستشفى سعاد كفافى الجامعى لتصبح مركزاً لتقديم أنشطة التطوير المهنى الطبي وهو الاعتماد الذى حصلت عليه من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء وهو ما ينعكس بشكل كبير على مكانة المستشفي وتأكيد قيمتها فى المجتمع سواء على المستوى الاكاديمى أو المستوى العام.

وأضاف أن هذا الاعتماد هو نتاج رؤية متجددة بضرورة النهوض بالمستشفي لوضعها علي خارطة المراكز الطبية المتميزة ليس فقط كمقدم للخدمة الطبية وانما كمركز لإعداد الكوادر الطبية من أبناء الجامعة وأبناء الجامعات المصرية الأخري.. واللافت للنظر أن هذا الاعتماد جاء فى اعقاب موافقة وزارة التعليم العالي علي تدريب أطباء الامتياز من خريجي كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمستشفى سعاد كفافي الجامعي بما يعكس مدي الثقة في إمكانيات المستشفي من الناحية الفنية والتقنية والذي يرجع بالأساس إلي وجود كوادر طبية متميزة في بيئة عمل تتوافر بها احدث الأجهزة وأكثرها تطورا في التخصصات الاكلينيكية المختلفة.