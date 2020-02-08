سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مستشفى سعاد كفافى تواصل قوافلها الطبية تحت شعار "صحة أطفالنا"

السبت، 08 فبراير 2020 12:05 م
مستشفى سعاد كفافى تواصل قوافلها الطبية تحت شعار "صحة أطفالنا" خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
للمساهمة فى المبادرات المتنوعة التى تنفذها الدولة فى قطاع الصحة وفى اطار التزامها بأنشطة المسئولية المجتمعية أطلقت مستشفى سعاد كفافي الجامعى التابعة لكلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عدة قوافل طبية متعددة التخصصات تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وذلك تحت شعار «صحة أطفالنا» للكشف على طلاب المدارس الحكومية والخاصة في جميع التخصصات الصحية، وقد سخرت المستشفى لهذه القوافل جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (2)
 
وأشار الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفي سعاد كفافي الجامعي الى أن ذلك يتزامن مع اعتماد مستشفى سعاد كفافى الجامعى لتصبح مركزاً لتقديم أنشطة التطوير المهنى الطبي  وهو الاعتماد الذى حصلت عليه من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء وهو ما ينعكس بشكل كبير على مكانة المستشفي وتأكيد قيمتها فى المجتمع سواء على المستوى الاكاديمى أو المستوى العام.
 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (1)
 
وأضاف أن هذا الاعتماد هو نتاج رؤية متجددة بضرورة النهوض بالمستشفي لوضعها علي خارطة المراكز الطبية المتميزة ليس فقط كمقدم للخدمة الطبية وانما كمركز لإعداد الكوادر الطبية من أبناء الجامعة وأبناء الجامعات المصرية الأخري.. واللافت للنظر أن هذا الاعتماد جاء فى اعقاب موافقة وزارة التعليم العالي علي تدريب أطباء الامتياز من خريجي كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمستشفى سعاد كفافي الجامعي بما يعكس مدي الثقة في إمكانيات المستشفي من الناحية الفنية والتقنية والذي يرجع بالأساس إلي وجود كوادر طبية متميزة في بيئة عمل تتوافر بها احدث الأجهزة وأكثرها تطورا في التخصصات الاكلينيكية المختلفة.

جامعة مصر

جامعة مصر للعلوم والتنكولوجيا

مستشفى سعاد كفافى

خالد الطوخى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تدريب 22 طالباً هنديا على إنتاج المشروعات الإعلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الخميس، 06 فبراير 2020 12:16 م

على الحجار يحتفل بعيد الحب فى جامعة مصر

الخميس، 06 فبراير 2020 01:00 ص

جامعة لندن سكول للتجارة تفتتح مقراً لها بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبدء الدراسات العليا خلال إبريل المقبل

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:53 ص

لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط.. افتتاح مقر لجامعة لندن سكول للتجارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. خالد الطوخى: هدفنا تأهيل الطلاب لسوق العمل.. وبدء الدراسة للدراسات العليا بالجامعة البريطانية أبريل القادم

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة