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مستشار البيت الأبيض: قرارات بريطانيا بشأن الجيل الخامس لن تعرقل اتفاق تجارة

السبت، 08 فبراير 2020 05:13 ص
مستشار البيت الأبيض: قرارات بريطانيا بشأن الجيل الخامس لن تعرقل اتفاق تجارة البيت الابيض
رويترز

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 قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض امس الجمعة إن قرار بريطانيا منح هواوي تكنولوجيز ومقرها الصين دورا محدودا في شبكتها للجيل الخامس على الرغم من المخاوف الأمريكية لن يعرقل مساعي التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
 
وقال كودلو لشبكة فوكس بيزنس "سنعمل مع أبناء عمومتنا البريطانيين بشأن الجيل الخامس. نعتقد أننا نستطيع العمل معهم وعرض خيارات عليهم. سنرغب في إبرام اتفاق تجارة حرة".
 
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ذكرت تقارير أنها شهدت خلافات قد تعوق الاتفاق المزمع، قال كودلو "لا، لن تفعل" وشكك في التقرير.
 
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس الخميس أن ترامب كان "غاضبا للغاية" في المحادثة مع جونسون الأسبوع الماضي عقب قرار المملكة المتحدة بشأن الجيل الخامس على الرغم من تحذير إدارة ترامب بشأن مخاوف أمنية.

البيت الابيض

بريطانيا

دونالد ترامب

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