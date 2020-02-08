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مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس وتشدد على تدابير مكافحة العدوي.. صور

السبت، 08 فبراير 2020 01:45 م
مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس وتشدد على تدابير مكافحة العدوي.. صور سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس
السويس – فريق المحافظات

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أجرت اليوم، سلمى الشاعر، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، جولة ميدانية واسعة لمتابعة استعدادات مدارس السويس العام والفنية لاستقبال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2019/ 2020.

رافق مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، خلال الجولة كلاً من أشرف السروي، مدير عام التعليم العام وأحمد عبد الحميد، مدير عام التعليم الفنى والمهني، حيث بدأت الجولة من مدرسة محمد حافظ الابتدائية والتابعة لإدارة جنوب التعليمية، ثم المدرسة التجارية بنون والتابعة لإدارة شمال التعليمية متفقدة لفصول تلك المدارس ومؤكدة على نظافة المرافق والطرقات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من أى عدوى وتحديدًا فى ذلك الوقت من العام والأجواء الباردة.

كما طالب الشاعر مديرى المدارس بالاهتمام بنظافة المراحيض بالمدارس وتحديداً للمرحلة الإبتدائية والإعدادية وكذلك التنبيه على مديرى المدارس بمتابعة عمل الزائر الصحى بكافة مدارس السويس والتعاون معه فى إتخاذ كافة الإجراءات مع ظهور أية أعراض مرضية على طفل صغير.

كذلك التنبيه على مسؤولى الأمن بالمدارس بمتابعة وسائل السلامة بكل مدرسة من أغطية البلوعات والتأكد من تغطية كافة مصادر الكهرباء والتى قد تشكل خطرًا على سلامة أبناؤنا الطلاب، كما نبهت سلمى الشاعر، أيضًا على مراجعة عمل أنابيب الحريق بكفاءة ووسائل تأمينها.

ومن ناحية أخرى فقد قام مديرى الإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين بعمل جولات ميدانية واسعة النطاق لمدارس إداراتهم التعليمية.

من ناحية أخرى كانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2019/ 2020، وذلك بدايةً من غدًا الأحد ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخه، على أن تُقبل الطلبات بمعرفة إدارة شؤون الطلاب والامتحانات بالديوان.

 

مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني (2)
مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني

 

مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني (3)
مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني

 

مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني (7)
مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني

 

مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني (9)
مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني

 

مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني (12)
مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني

 

مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني (14)
مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني 

 

مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني (15)
مدير تعليم السويس تتفقد استعدادات المدارس للفصلالدراسي الثاني 

 


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