محافـظ المنوفية: إزالة 573 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

المنوفية -محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على أنه تم إزالة 573 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ بدء إنطلاق الموجة الـ 15 والتى قد بدأت فى 2 من فبراير الجارى بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ على أن الموجه ضمت إزالة 201 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 28 ألف و 518 م2 و 372 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 12 فدان و18 قيراط بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة، مشدداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة.

وقد شدد محافظ المنوفية على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، مؤكدا على إستمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.

يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة ، مشدداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة .

وأضاف المحافظ بأن الموجة (15) تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية .