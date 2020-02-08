سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافـظ المنوفية: إزالة 573 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

السبت، 08 فبراير 2020 01:15 م
محافـظ المنوفية: إزالة 573 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة إزالة تعديات - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على أنه تم إزالة 573 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ بدء إنطلاق الموجة الـ 15 والتى قد بدأت فى 2 من فبراير الجارى بنطاق مراكز ومدن  وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ على أن الموجه ضمت إزالة 201 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة  28 ألف و 518  م2 و 372 حالة تعدى على الأراضى الزراعية  بإجمالى مساحة 12 فدان و18 قيراط  بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار  تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة، مشدداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة.

وقد شدد محافظ المنوفية على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، مؤكدا على إستمرار تنفيذ الموجة  (15) على مستوى المحافظة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.

يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للحفاظ  على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة ، مشدداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة .

وأضاف المحافظ بأن الموجة (15) تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية  .

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

تعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة