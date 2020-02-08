محافظ مطروح يتفقد الخدمات وتلبية مطالب سكان التجمعات الصحراوية النائية

مطروح – حسن مشالي

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، زيارة لتجمعات السمالوس والعراوة بقرية المثاني بمدينة النجيلة غربي مرسى مطروح، للتواصل مع المواطنين ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، للارتقاء بها والاستماع لمطالبهم و تلبيتها، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد وممدوح أنور رئيس مجلس مدينة النجيلة ومديري المديريات والإدارات المعنية وذلك وسط فرحة وحفاوة استقبال من أهالي التجمعات الصحراوية النائية.

واستمع محافظ مطروح، لمطالب الأهالي و تلبيتها، والتوجيه بسرعة إدراج إنشاء مدرسة سمالوس للتعليم الأساسي، ضمن خطة الأبنية التعليمية، خاصة بعد تخصيص قطعة الأرض لخدمة العملية التعليمية، بالتجمعات المحيطة ومنع التسرب من التعليم.

ووجه بالدفع بسيارتين لنقل مياه الشرب، لتوصيل المياه لمنازل الأهالي، مع دراسة إنشاء محطة تحلية لتوفير المصدر الدائم للمياه.

وأوضح محافظ مطروح، بأنه يتم التركيز في الفترة الحالية، على إنشاء خزانات كبيرة لتجميع مياه الأمطار، لخدمة عدد أكبر من الأهالي، مع إدراج حفر ١٠٠ بئر لأهالي النجيلة حاليا، بالإضافة إلى أن هناك ٦ آلاف بئر سيتم حفرها خلال الفترة المقبلة في أنحاء المحافظة، من خلال منحة منظمة الايفاد.

ووجه محافظ مطروح، لمديرية الطرق برصف طريق بطول ١كيلومتر بتجمع السمالوس و 500 متر بتجمع العراوة للتيسير على المواطنين.

كما وجه محافظ مطروح، بدعم تجمع مكركر بـ ١٥عمود كهرباء و١٥٠٠متر أسلاك، استكمالاً لجهود شركة الكهرباء العاجلة، في إصلاح وصيانة الأعمدة بقرية المثانى، حفاظا على استقرار التيار الكهربائي، موضحا بأنه تم التصديق على مبلغ ١٠ ملايين جنيه، لتحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية، لمسافة ١٢ كيلومتر والانتهاء منها أول شهر مايو المقبل.

ووجه محافظ مطروح، لمجلس مدينة النجيلة، باختيار موقع آخر كمقلب للقمامة استجابة لمطلب الأهالي، ودراسة إنشاء ملعب خماسي، بعد معاينة الأرض المخصصة لإنشاء مركز للشباب، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وتلبية مطلب رفع كفاءة وتوسعة مسجد تجمعات السمالوس والعراوة، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وتفقد اللواء خالد شعيب، خلال زيارته الميدانية بتجمعات قرية المثانى، مدرسة التعليم المجتمعي بتجمع العراوة، بعد توسعتها من فصل واحد إلى ٦ فصول بالجهود الذاتيه من الأهالي، لتسع ١٨٠ طالبا، حرصا منهم على تعليم أبنائهم، ووجه المحافظ، لفرع الأبنية التعليمية، بعمل رقم تعريفي للمدرسة وإدراجها ضمن خطة التطوير، وسرعة تجهيزها وفرشها بالأثاث اللازم، مع دعم مديرية التربية والتعليم بمطروح، للمدرسة بالمعلمين، والتنسيق مع المحافظة بالنسبة لأجور العمال والحراسة بها.

وسلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على هامش الزيارة، لرئيس القرية و العمد والمشايخ 400 كيلوجرام لحوم و500 بطانية و1600 عبوة غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بتجمعات سمالوس والعراوة.

وتوجه أهالي تجمعات السمالوس والعراوة بقرية المثاني بمدينة النجيلة، بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، على اهتمامه وحرصه على التواصل مع جميع أبناء المحافظة، خاصة في التجمعات البعيدة والنائية.