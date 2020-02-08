محافظ كفر الشيخ يسلم 12 عقد تقنين ويتفقد المراحل الإنشائية الأخيرة لموقف القاهرة الجديد

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، تسليم 12 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، وعادل بزاوي، مدير الشئون القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، أنه سلم 12عقد تقنين أراضي املاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " ابراهيم حسن محمد أبو حسين من مركز سيدي سالم بمساحة 27.56م2، علي عبدالعزيز علي شعبان من مركز سيدي سالم بمساحة 151م2، محمد علي عبدالمطلب من مركز قلين بمساحة 615.7م2، عبدالعزيز السيد ابراهيم الحشاش من مركز قلين بمساحة 56.6م2، أمل محمد عبدالمجيد من مركز دسوق بمساحة 663.8م2، عبد القوي ابو الفتوح محمد شادي من مركز بيلا بمساحة 160م2، شعبان عبدالحميد سليمان من مركز بيلا بمساحة 20.3م2، اسلام احمد محمد البديوي من مركز الحامول بمساحة 484م2، ورثة عبدالسلام محمد سيد أحمد الجزار من مركز الحامول بمساحتي 2235م2 و 1684م2، ورثة عبدالمنعم السيد الشامي من مركز برج البرلس بمساحة 94.2م2، محمد حمدان محمد الشرقاوي من مركز مطوبس بمساحة 2588.5م2 ".

وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة انهاء إجراءات التقنين بالمراكز والمدن، مشيراً أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين الي 335 عقد تقنين.

وعلى جانب أخر تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المراحل الإنشائية الأخيرة لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ، ويضم 40 باكية، تمهيداَ لافتتاحه خلال أيام، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور.

حيث تفقد محافظ كفر الشيخ، استكمال جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف الجديد، مشدداً على سرعة استكمال أعمال وتقسيم الموقف، وذلك لتخفيف الزحام الذي تشهده المدينة، لتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عدد من شوارع العاصمة، لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، مكلفاً برفع كفاءة الطرق وتسويتها ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوي النظافة بشوارع المدينة.