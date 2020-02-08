محافظ دمياط يكلف بضرورة متابعة المدارس للاطمئنان على معايير الأمن والسلامة

دمياط معتز الشربينى

كلفت الدكتورة منال محافظ دمياط، السيد سويلم وكيل تعليم دمياط بضرورة متابعة استعدادات الأمن والسلامة، واستلام التلاميذ للكتب المدرسية، وذلك عقب انطلق أول أيام الدراسة للصف الثاني الابتدائي من النصف الثاني من العام يـ 79مدرسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني التي تعمل بنظام الفترتين من اجمالي 654 مدرسة على مستوى الادارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

وقال السيد سويلم وكيل تعليم محافظة دمياطـ، أن العمل على تطبيق خطة وزارة التربية والتعليم بدأ منذ انتظام الدراسة في يومها الأول، موجها، إدارات المدارس بعزف الأناشيد الوطنية بشكل دوري لبث روح الانتماء والمواطنة في نفوس الطلاب والكشف المستمر على الأمراض المعدية ومتابعة مستوى النظافة وتطهير دورات المياه بصفة مستمرة.

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة ملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسي أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحى، مشددًا على ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.

وفي نفس السياق وجه وكيل الوزارة مديري الادارات التعليمية وموجهي المواد وإدارة المتابعة وتقويم الأداء وتنسيق المتابعة ومسئولي المتابعة بالإدارات التعليمية بتكثيف المرور على مدارس المحافظة والوقوف على المعوقات والسلبيات التى تعوق سير العملية التعليمية وسرعة إزالتها حرصا على ابنائنا الطلاب.

وكلف وكيل تعليم دمياط بالمتابعة اليومية لمدارس المحافظة وضرورة الكشف المبكر عن الأمراض المعدية وإزالة العوائق التي تعوق العملية التعليمية.