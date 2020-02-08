محافظ الوادى الجديد يتفقد المعسكر الكشفى الدائم ويوجه بتطوير ورفع كفائته

الوادى الجديد- فريق المحافظات

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم السبت يرافقة سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد المعسكر الكشفى الدائم المقام بالمدينة الشبابية بمدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى استعداده لاستقبال الأفواج الزائرة من مختلف المحافظات نهاية الشهر الجارى ووجه الزملوط بتطوير المعسكر بوضع قواعد للخيام بطبقة هليكوبتر وتشجير وتجميل المعسكر وما يحيطه بالأشجار لإضفاء الشكل الجمالي، ودراسة توفير اعتمادات لعمل مشايات بطبقة الهليكوبتر، لافتا إلى أهمية إقامة المعسكرات ودورها فى تحمل المسئولية وغرس روح الولاء والانتماء والتعاون بالحفاظ على البيئة وتجميلها .

وكان محافظ الوادى الجديد وجه بتأكيد إجراءات التأمين والأمان بالمعرض الدائم بحى الأمل بمدينة الخارجة، وذلك بإنارة المنطقة المحيطة بتركيب كشافات اضاءه تغطى المنطقة بالكامل و ذلك خلال جولته التفقدية لموقع المعرض، وكلف مجلس المدينة بوضع صناديق مهملات مختلفه الألوان لتطبيق منظومه الفصل من المنبع.

يذكر بأن المعرض تم إنشاءه على مساحة 3300م2 يحيطه سور بطول 230م ، ليكون معرض دائم مجهز بكافه الخدمات لتسويق المنتجات المختلفه بأسعار مخفضه للمواطنين.

كما عقد المحافظ امس الجمعة لقاءا جماهيرى مع المواطنين بمسجد الشيخ صبيح بمدينه الخارجه، وذلك للتعرف على اهم المشكلات والعمل على سرعه حلها، حيث وجه برصف الشارع المار أمام المسجد، ووافق على اقامه دار مناسبات فى حال مساهمه الاهالى بدفع 50 % من الإنشاءات.

وكلف الزملوط مجلس المدينه وشركه المياه بإعداد دراسه لحل مشكله الصرف بمنطقه عين البرج، وبحث خطوط المياه واحلال وتغيير ما يحتاج منها إلى تغيير، واستبدال قناه الرى التى تضررت من أعمال الرصف بتركيب مواسير بدل منها.

كما وجه بتشكيل لجنه لبحث موقف البناء بالمنطقه وحصر المبانى الغير مرخصه وإنهاء إجراءات التصالح معها و قام المحافظ بتفقد منطقه عين البرج لرؤيه وبحث المشكلات التى اثيرت على الواقع .

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم، بروتوكول تعاون بين المحافظة و إحدى شركات الطيران لتسيير رحلة طيران إضافية بخط سير القاهرة - الخارجة والعودة مؤكدا على أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار خطة المحافظة لزيادة عدد الرحلات القادمة إليها، لخدمة أبنائها وإنعاش حركه السياحه ودعم مناخ الاستثمار بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة.