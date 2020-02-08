محافظ القليوبية يشرف على إزالة 3 أدوار بأحد الأبراج بمدينة بنها.. صور

وكان محافظ القليوبية، قد أصدر قرار إزالة لـ 3 أدوار مخالفة بالبرج المذكور، ونفذت الأجهزة التنفيذية اليوم السبت القرار، وتحرر المحضر اللازم لصاحب البرج المخالف، وأخطرت النيابة للتحقيق، وكلف المحافظ لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها لمتابعة عمليات رفع مخلفات الإزالة.

وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لإزالة الطوابق المخالفة، مشيرًا إلى أن هذه العقارات تشكل خطورة على حياة المواطنين وفقًا لقانون البناء لذا يستلزم إزالتها لأنها مخالفات وجوبية الإزالة ولا يجوز التصالح فيها لخطورتها على الأرواح.

فيما أشرف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، على إزالة مجمع للمبانى المخالفة على الأرضى الزراعية بمنطقة عرب مهدى التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط بمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك استكمالا للموجة 15 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

جاءت الحملة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والعميد ضياء عبد الحميد رئيس مدينة القناطر الخيرية، واللواء أشرف صلاح مساعد مدير الأمن للأمن العام، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ القانون واسترداد حق الشعب والحفاظ علي الأرض الزراعية، حيث قام أصحابها ببنائها بالمخالفة للقانون ومزاولة أنشطة صناعيه غير حاصلة على أي تراخيص.

وأكد المحافظ، أن الدولة أكدت هيبتها وظهر ذلك جليا فى أعمال تنفيذ إزالات الموجة 15، حيث تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أى خسائر فى الأرواح والمعدات، حيث تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات، وإزالة الحالات الصارخة وأيضا الحالات التي مازالت في مهدها.