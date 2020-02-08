سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 06:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: العاصمة سباقة نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى

السبت، 08 فبراير 2020 05:34 م
محافظ القاهرة: العاصمة سباقة نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى ورشة عمل منظمة المدن المنعقدة بأبو ظبى والتى عقدت تحت عنوان " كيف للحكومات المحلية والاقليمية تشكيل تكنولوجيا جديدة لمستقبل مجتمعاتهم" وهى الورشة التمهيدية للجلسة الإفتتاحية للدورة العاشرة للمؤتمر الحضرى العالمىUN Habitat  التى ستعقد غدًا ويشارك فيها عدد كبير من دول العالم بالإضافة إلى 4 محافظات مصرية هى القاهرة والجيزة وجنوب سيناء وقنا .

وأشار المحافظ فى كلمته إلى أن عالمنا المعاصر يعيش فترة محورية هامة من التطور التكنولوجى المتسارع يمتد ويتوسع لتتشكل بيئة تقنية تتطور من خلالها بين المواطن و حكومته المحلية علاقات ومتطلبات جديدة تضع المزيد من المسئوليات للوفاء بتطلعات وتوقعات المواطنين وتحقيق رضائهم مؤكدًا أنه فى هذا الإطار التقنى الجديد لم يعد تقديم الخدمات العامة بشكل تكنولوجى رقمى من باب الرفاهية لكنه أصبح واجبًا القيام به والمبادرة إلى تطويره بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة التى يقطنها ما يقارب 10 مليون مواطن تعاملت مع التطورات التكنولوجية بإيجابية حيث قامت بإنشاء المراكز التكنولوجية فى الأحياء لتقديم الخدمة للمواطنين بطريقة تساعد على سرعة الأداء وتقليل التعامل المباشر فى مكان الخدمة بالإضافة إلى الحد من المخالفات والتجاوزات وإهدار الوقت.

وأكد أن العاصمة كانت سباقة بين كافة محافظات الجمهورية فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى والدفع الالكترونى بما يحقق التيسير والسرعة للمواطنين فى عملية دفع رسوم الخدمات وخاصةً تلك الشرائح من المواطنين التى لا تتعامل مع المؤسسات المصرفية سعيًا لدمج كافة المعاملات المالية فى هذه المنظومة بحلول عام 2030.

وأضاف، "عبد العال"، أن الشباب هم الشريحة الأكبر فى ديموغرافية محافظة القاهرة بما يحقق سرعة الإنتقال إلى الاساليب الحديثة مشيرًا إلى أنه يتم تدريب الموظفين القائمين على تقديم هذه الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحات المتخصصة على شبكات الإنترنت، والتفاعل مع شكاوى المواطنين وتعليقاتهم و الحرص على نشر الردود والمتابعة بشكل يومى وتعزيز التفاعل مع عدد أكبر من المواطنين لتأسيس نمط أكثر إيجابية فى التفاعل بين المحافظة والمواطنين.

وتستضيف أبو ظبى الدورة العاشرة للمنتدى الحضرى العالمى Habitat  Un فى الفترة من 8 ـــ 13 فبراير الجارى ويشارك فيها عدد كبير من دول العالم، والمنتدى هو أحد أكثر الفعاليات المعنية بالتحديات الحضرية شمولاً وهذا يجعله – إلى جانب المشاركة الكبيرة – من مؤتمرات الأمم المتحدة الفريدة من نوعها.

ويهدف المنتدى إلى رفع الوعي بشأن التوسع الحضري المستدام بين الأطراف المعنية والجهات المختلفة، وتحسين المعرفة العامة بشأن التطور الحضري المستدام من خلال نقاشات شاملة مفتوحة وتبادل الدروس المستفادة لأفضل الممارسات والسياسات الجديدة، وزيادة التنسيق والتعاون بين المدن لتعزيز التوسع الحضري المستدام.

 


محافظ القاهرة

القاهرة

الشمول المالى

الدفع الالكترونى

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة