محافظ البحر الأحمر: مطبات جديدة مطابقة للمواصفات بشارع النصر بالغردقة

وبدوره كلف رئيس مدينة الغردقة اليوم السبت، قسم المشروعات بالبدء فى تنفيذ الأعمال والانتهاء منها سريعاً، وبدأت الوحدة المحلية فى عمل المطبات الصناعية الجديدة بطريق النصر بأماكن مختلفة على طول الطريق، وذلك لإلزام السيارات بتهدئة سرعتها ليتمكن المشاه من عبور الطريق في أمان.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه وجه بذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتلبية لمطلب العديد من الأهالى على مواقع التواصل الاجتماعي بعمل مطبات صناعية بطريق النصر، حيث يعد من أكثر الطرق الحيوية بالمدينة و الاكثر ازدحاماً، ووقع به العديد من الحوادث بسبب سرعة السيارات الزائدة.