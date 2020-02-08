محافظ البحر الأحمر: مطبات جديدة مطابقة للمواصفات بشارع النصر بالغردقة

وجه محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، رئيس مدينة الغردقة باستبدال مطبات طريق النصر المتهالكة بمطبات صناعية جديدة مطابقة للمواصفات العالمية، وذلك حرصاً من المحافظ علي سلامة الأهالى، بعدما تكررت العديد من الحوادث بهذا الشارع نتيجة سيارات النقل، وحمولاتها الكبيرة التي تسببت في تحطيم المطبات القديمة العادية، الأمر الذي يجعل العديد من قائدى السيارات الملاكي يسير بسرعة جنونية وسط الأماكن السكنية لعدم وجود مطبات.
وبدوره كلف رئيس مدينة الغردقة اليوم السبت، قسم المشروعات بالبدء فى تنفيذ الأعمال والانتهاء منها سريعاً، وبدأت الوحدة المحلية فى عمل المطبات الصناعية الجديدة بطريق النصر بأماكن مختلفة على طول الطريق، وذلك لإلزام السيارات بتهدئة سرعتها ليتمكن المشاه من عبور الطريق في أمان.
وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه وجه بذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتلبية لمطلب العديد من الأهالى على مواقع التواصل الاجتماعي بعمل مطبات صناعية بطريق النصر، حيث يعد من أكثر الطرق الحيوية بالمدينة و الاكثر ازدحاماً، ووقع به العديد من الحوادث بسبب سرعة السيارات الزائدة.
وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالمنطقة الثالثة والسادسة بمدينة القصير وهى منطقة خلف الوحدة الصحراوية والبنك الأهلي والطابية وحتى ميدان الشرطة العسكرية، مؤكداً أنه يولي ملف مياه الشرب إهتماماً بالغاً حفاظاً على صحة المواطنين.
وأشار اللواء عمرو حنفي إلى أن انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بشبكة مياه مدينة القصير، جاءت بعد تكليفه للدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، بمتابعة عمليات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن المحافظة، حيث بذلت مجهوداً كبيراً بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لتذليل أي عقبات، لافتاً إلى أن ذلك إنطلاقاً من تعهده منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضي بأن مدن المحافظة بالكامل تحظى باهتمامه وليست مدينة الغردقة فقط.
في السياق ذاته ناشدت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر أهالي المنطقة بالربط علي شبكة المياه الجديدة خلال مدة لاتزيد عن 15 يوم من تاريخ الاعلان حتى تتمكن الشركة من البدء في ضخ المياه للشبكة الجديدة، وأعلنت الشركة ايقاف ضخ المياه في الشبكة القديمة بتاريخ 21 فبراير القادم.
وقالت شركة مياه الشرب في بيان لها "نحيط علم أهالي مدينة القصير، أن اعمال الربط علي شبكة المياه الجديدة ستتم تحت إشراف الشركة حيث سيتم إلغاء شبكة المياه القديمة فور تشغيل شبكة المياه الجديدة لضمان جودة مياه الشرب التى تصل للمواطنين".
المطبات الجديدة
المطبات الجديدة
المطبات الجديدة
المطبات الجديدة
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