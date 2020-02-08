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محافظ الإسكندرية يصدق على التطوع للعمل "معلم متطوع" لسد العجز بالمدارس

السبت، 08 فبراير 2020 07:02 م
محافظ الإسكندرية يصدق على التطوع للعمل "معلم متطوع" لسد العجز بالمدارس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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صدق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، على الإعلان عن فتح باب التطوع للعمل كمعلم متطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية الراغبين بالعمل بمهنة التدريس تطوعا وذلك بمدارس محافظة الإسكندرية التى بها عجز فى التخصصات، على أن يكون التقديم بدءا من غدا الأحد وحتى الأحد المقبل، ولمدة أسبوع

 

وأشار بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن محافظ الإسكندرية قد وجه يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بضرورة تسكين المعلم المتطوع فى أقرب مدرسة لمحل سكنه وفقا للعجز والزيادة بها فيما يخدم تخصصه، جاء ذلك وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن

 

من جانبه؛ أوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه على من يرغب الالتحاق بالعمل كـ"معلم متطوع" يتم تقديم الملفات باليد فى المدرسة أو الإدارة التعليمية التابع لها محل سكنه أو الإدارة التى يرغب فى العمل تطوعا بها. وسيتم تسكينه عقب استيفاء جميع المستندات المطلوبة المعلن عنها بالإدارة التعليمية

 

وأوضح أن المستندات المطلوبة، هى طلب من الراغب فى العمل التطوعى وفقا للنموذج المعد، صورة بطاقة الرقم القوم، أصل المؤهل العالى التربوى أو أصل المؤهل العالى المناسب، دبلوم تربوى، الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور

 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان المقابلات الشخصية وفقا للجدول المعلن بكل إدارة تعليمية.

 

يذكر أن الإسكندرية قد شهدت عجز فى المدرسين فى بعض المواد خاصة بالمناطق النائية والأحياء التى تقع على أطراف المحافظة.


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تعليم الاسكندرية

عجز المدرسين

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