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ما هى المخاطر الصحية لكونك شخص "أشول"؟

السبت، 08 فبراير 2020 09:00 ص
ما هى المخاطر الصحية لكونك شخص "أشول"؟ الشخص الاشول
فاطمة ياسر

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الكتابة باليد اليسرى تعني أنك شخص أشول، وهذا الأمر يعد غير مريح في بعض الأحيان لكن خطير، فهل  تعلم أن هناك العديد من المخاطر الصحية الخفية التي يواجهها الشخص الأيسر، وقدم التقرير المنشور عبر موقع "thehealthy" بع المخاطر الصحية التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص.

أوضح التقرير أن كونك شخص أشول فهذا يعني أنك معرض للإصابة بالعديد من الأمراض، والمخاوف الصحية المروعة بدايتها من القلق إلى سرطان الثدي، فقد أظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يتم استخدامهم لليسار هم أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض الحالات المزمنة وحتى الموت المبكر.

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى يتأقلمون بسهولة مع عالم مصمم للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى، ووجدت دراسة في مجلة نيوإنجلند الطبية أن الأشخاص الذين يعانون من اليد اليسرى هم أكثر عرضة للموت في حادث سيارة أكثر من خمسة أضعاف.

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كذلك أنت في خطر الإصابة بالاضطرابات الذهنية، فقد تعني الكتابة باليد اليسرى أنك أكثر عرضة لخطر بعض الاضطرابات النفسية الخطيرة، وهناك  دراسة أجريت عام 2013 من جامعة ييل في مدى سلامة المرضى في مستشفى الصحة العقلية، ووجد الباحثون أن 40 في المائة من مرضى الفصام أبلغوا عن الكتابة بأيديهم اليسرى ، مقابل 10 في المائة فقط من السكان،  كونك شخص أشول فهذا يرتبط أيضًا بعُسر القراءة ونقص الانتباه وفرط النشاط.

أكد التقرير المنشور أنه يجب أن نتحلى بالاختبارات الشهرية الذاتية للسرطان، ولكن هذا مهم بشكل خاص إذا كنت أشول، ففي دراسة نشرت في المجلة البريطانية للسرطان ، وجد الباحثون أن اليد اليسرى معرضة بشكل أكبر لخطر الإصابة بسرطان الثدي ، خاصة بعد انقطاع الطمث ، أكثر من اليد اليمنى.

كشفت دراسة من الكلية الأمريكية لأطباء الصدر أن اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة باضطراب حركة الأطراف، و يتميز هذا الاضطراب بالرجوع اللاإرادي للذراعين والساقين أثناء النوم، وهذا يزيد فرص إصابتك بالأرق.

 


الاشول

الشخص الاشول

مخاطر صحيه

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