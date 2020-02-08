ماليزيا: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 15 حالة

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ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في ماليزيا إلى 15 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة واحدة جديدة، وقال وزير الصحة الماليزي "دزلكفلي أحمد" - في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - إن الحالة لسيدة تبلغ من العمر 59 عاما من مدينة "ووهان" الصينية.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكانت سلطات الصحة فى ماليزيا أكدت ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بين مواطنيها ليرتفع بذلك العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 15 حالة.

وقالت السلطات إن المصاب رجل ماليزى يبلغ من العمر 41 عاما كان قد سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضى مع زملاء من الصين، أحدهم من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشى الوباء. ولم تظهر أعراض الإصابة على الرجل الماليزى إلا يوم 29 يناير أى بعد قرابة أسبوع من عودته إلى ماليزيا.

وقال وزير الصحة الماليزى ذو الكفل أحمد إن نتائج فحوص طبية، أكدت أن المصاب ورجلا آخر من ووهان يبلغ من العمر 63 عاما وكان تحت الملاحظة أصيبا بالفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 491 وفاة و24363 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير تفيد بوجود 3887 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و65 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، وأن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وأضافت اللجنة أن 3219 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 892 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.

وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 252154 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 18457 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية أمس الثلاثاء.

وسجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 18 حالة إصابة مؤكدة مع حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و11 حالة إصابة في تايوان.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الحالات الجديدة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد في الصين انخفض لليوم الثاني على التوالي، حيث تلقت تقارير عن 3971 حالة جديدة مشتبه بها الثلاثاء، مقارنة مع 5072 حالة تم الإبلاغ عنها الاثنين، و5173 حالة يوم الأحد.