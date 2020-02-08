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كمين أمنى بالشرقية يضبط 10 تماثيل يشتبه فى أثريتهم داخل سيارة

السبت، 08 فبراير 2020 11:21 ص
كمين أمنى بالشرقية يضبط 10 تماثيل يشتبه فى أثريتهم داخل سيارة كمين أمني - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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تحفظت الأجهزة الأمنية بالشرقية على سيارة، فر قائدها هاربا خشية ضبطه أثناء اقترابه من كمين أمنى تابع لدائرة قسم أول الزقازيق، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 10 قطع عبارة عن تماثيل يشتبه فى أثريتها، وتم إخطار نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد رجب، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء تواجد قول أمنى مكلف بتأمين مداخل ومخارج مدينة الزقازيق، اشتبه فى قائد سيارة ارتبك قبل دخوله الكمين، وعند محاولة قوات الكمين الاقتراب منه، أسرع بالفرار تاركا السيارة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 10 قطع تماثيل يشبه في أثريتها.

تم التحفظ علي السيارة والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1495 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2020، وبالعرض علي نيابة قسم أول الزقازيق، قررت برئاسة أحمد رجب، مدير النيابة، الاستعلام من مرور الشرقية عن لوحات السيارة ومالكها، وتشكيل لجنة من الأثار لفحص المضبوطات لبيان مدي أثريتها من عدمه.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بقسم ثاني الزقازيق، كانت قد ألقت القبض علي تشكيل عصابي مكون من ربة منزل ونجليها لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الذهب من المساكن بمنطقة القومية دائرة قسم ثاني الزقازيق، عن طريق مفتاح مصطنع، وسرقة كميات من  المشغولات الذهبية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، ضم ضباط مباحث قسم ثاني الزقازيق، والمعاونين بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وتوصلت تحريات وجهود فريق البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة " مهدي م ال " 24 سنة عاطل مقيم كفر عبد العزيز دائرة قسم ثاني الزقازيق، عن طريق مفتاح مصطنع ودخول المنازل الخالية من السكان بعد مراقبة المسكن والتأكد من عدم وجود أشخاص داخله، ويقوم بسرقة المشغولات الذهبية فقط، وبعدها تقوم والدته" ف  ع ال م " 49 سنة، بالاشتراك مع نجلتها" أ"  26 سنة، ببيع المشغولات الذهبية.

تم القبض علي المتهمين، وتبين من التحقيق معهم القيام بارتكاب 7 وقائع سرقات بدائرة القسم، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات.

 

 


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