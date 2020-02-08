قصور ثقافة أسوان تستضيف ورش مهرجان أفلام المرأة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

تستضيف الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة أسوان ورش مهرجان أسوان الدولى لأفلام سينما المرأة لدورته الرابعة، والمقامة خلال الفترة من 1 الى 20 فبراير الحالى تحت شعار "اصوات سينمائية من الجنوب"، و"ورشة صناعة الفيلم " للمخرجة ندين صليب، هى ورشة تهدف تعليم وتدريب المشاركين من سن 18 حتى 40 على صناعة الفيلم .

وتعد ندين صليب، مخرجة مصرية بدأت حياتها كمساعد مخرج، ثم أتجهت للسينما المستقلة عام 2009 وشاركت فى العديد من الأفلام الطويلة والقصيرة، و قامت بإخرج فيلمها الأول "فجر" فى 2011، ثم فيلمها الطويل الأول " أم غايب ".

وتضم الورش أيضاً ورشة صناعة الفيلم، للمخرجة هالة لطفى وهى ورشة تهدف صناعة الفيلم التسجيلى الطويل، لبناء معرفة أكبر بنوع الفيلم التسجيلى الأبداعى , وتعلم أساسيات بناء الفريق والتمويل، و تهتم بالشباب الذين سبق لهم التدرب على صناعة الأفلام ويملكون معرفة نظرية وعملية مبدئيه عن السينما التسجيلية، وسيتم أختيار مشروع فى نهاية الورشة لأنتاجه.

يذكر أن هالة مخرجة ومنتجة أخرجت عدد من الأفلام التسجيلية مثل " صور من الماء والتراب، عن الشعور بالبرودة، ونموذج تهانى " قبل إن تقوم بإنتاج وإخراج فيلمها " الخروج للنهار "، وأسست مع أخرين "تعاونية حصالة فيلم" فى 2011 وأنتجت العديد من الأفلام مثل 'النسور الصغيرة، ليل خارجى"،

" ورشة السيناريو " للسيناريست وسام سليمان، و تهدف الورشة تعليم كيفية كتابة السيناريو وشرح كيفية تطوير الأفكار المبدئية والعمل عليها حتى مرحلة السيناريو النهائى.

وسام كاتبة سيناريو من أهم أعمالها فى السينما " احلى الاوقات، بنات وسط البلد، فتاة المصنع، فى شقة فى مصر الجديدة "، و فازت بالعديد من الجوائز المصرية والعربية .

بالإضافة إلى ورشة الرسوم المتحركة والسينما للأطفال للفنان إبراهيم سعد مخرج وموزع وفنان تشكيلى ومؤسس ومدير مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة، وتهدف الورشة تعليم الأطفال من سن 7 حتى 14 سنة على تقنيات صناعة أفلام الرسوم المتحركة، وتهتم بتعليم الأطفال بتقنيات خاصة وبسيطة.

إلى جانب ورشة "للرسوم المتحركة للكبار" للدكتوى أشرف مهدى، تهدف الورشة مساعدة وتدريب من لديهم خبرة سابقة على تطوير مشاريع أفلام الرسوم الخاصة بهم، كما تهتم بمن لديهم رغبة فى معرفة أساسيات التحريك فى أفلام الرسوم من خلال تحريك لوحات للفنانات المصريات .

ورشة "صناعة الحلى والأكسسوار" لمصممة الحلى سماح الدغيدنى، بالتعاون مع مبادرة "حرفى مصر حول العالم "، مبادرة من 150 سيدة لتسويق منتجات يدوية خارج مصر وتحديدا فى أفريقيا والمنطقة العربية وذلك لدعم فكرة "صنع فى مصر".

تهدف الورشة تعليم السيدات والفتيات تقنيات حرفة صناعة الأكسسوارات الخاصة بالسينما وكذلك الإكسسوارت الخاصة بالاستعمال الخاص، وكذلك التسويق خارج مصر، إلى جانب مساعدة الفتيات والسيدات على امتلاك مهارات لبناء عمل خاص وتطوير المهارات الفردية.



ورش مهرجان أفلام المرأة



ورش مهرجان أفلام المرأة



ورش مهرجان أفلام المرأة