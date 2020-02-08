قرارات هامة لمحافظ شمال سيناء مع بداية العام الدراسى .. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تقديرا منه لأداء المعلمين خلال النصف الاول من العام الدراسي، اصدر 4 قرارات وهى :

1- رفع الجزاءات الموقعة على مدراء المدارس نتيجة تقارير المتابعة خلال الفصل الدراسى الأول .

2 - رفع الجزاءات الموقعة على العاملين المتغيبين عن العمل مع بداية اليوم اثناء مرور لجنة المتابعة واحتساب يوم الغياب اجازة عارضة لكل منهم .

3 - تخفيض الجزاء الموقع على حالات ترك العمل بالمدارس ليكون 3 ايّام بدلا من 5 ايّام .

4 - التنبيه بالالتزام والانضباط اثناء الفصل الدراسى الثانى وفى حالة عدم الانضباط سيتم تشديد الجزاءات على المخالفين .

وكانت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اعلنت صباح اليوم انتظام الدراسة في مدارس الفترتين بشمال سيناء وعددها 153 مدرسة ، مقيد بها 10 آلاف و911 طالب وطالبة من التعليم العام والفني.

وبدأت الدراسة فى مدارس مركزي الحسنة ونخل ، بجانب عدد 8 مدارس في مدينة العريش و6 مدارس في مدينة بئر العبد ومدرستين في بئر العبد من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

ومقررا انتظام كلى للدراسة غدا الأحد في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 532 مدرسة مقيد بها عدد 96 ألف 264 طالبًا وطالبة ، ويعمل بها نحو 9 آلاف معلم ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية علي مستوي المحافظة.

وقال عطية عبد العزيز حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة، لمتابعة سير العملية التعليمية ، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

وبدأت فى المدارس الثانوية عملية توزيع ٢٧٩٦ جهاز تابلت بمشتملاته علي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام في مختلف مدارس المحافظة، بعد الانتهاء من تفعيل الأجهزة بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

اعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ، اتخاذها اجراءات وقاية احترازية بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني٢٠٢٠ تزامنا مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء انه تم رفع درجة الاستعداد تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠ بتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية من الامراض المعدية وخصوصا امراض الشتاء، وكخطوة احترازية ضد فيرس كورونا المستجد في اطار بروتوكول التعاون المشترك بين كل من مديرية الصحة ومديرية التربية و التعليم.

اضاف انه جارى تفعيل اجراءات وزارة التربية والتعليم في التعامل مع حالات الامراض المعدية داخل المنشأت التعليمية ، وتم التأكيد على تشكيل فريق التحكم والسيطرة من داخل المنشأة .

اضاف الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي ، انه تم التأكيد على دور مدير المنشاة كرئيساً للفريق بالإضافة إلى منسق اتصال وزائرة صحية لمتابعة كافة الاجراءات الواجب توافرها من

مراقبة التهوية الجيدة داخل قاعات الدراسة بالمنشآت التعليمية ، و توفير العمالة اللازمة للقيام بأعمال النظافة العامة واجراءات مكافحة العدوى، وتوفير وسائل مكافحة العدوي من مياة وصابون ومطهرات وتخصيص غرفة للعزل داخل المنشآت التعليمية ، والإشراف علي مكافحة العدوي داخل المنشآت من ( غسيل الأيدي -تطهير وتنظيف الأسطح والأرضيات).

وقال فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف و الإعلام ، يجرى مراجعة التوعية الصحية للطلبة بأعراض الأمراض المعدية واهمية طرق الوقاية التي تتلخص في التنبيه على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون ، تطهير الاسطح التي تتلوت سريعا ، وتغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس ، وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات ، والبقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين في حالة وجود أعراض مرضية ، وطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال بمقدم الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض مرضية متمنيا دوام العافية.