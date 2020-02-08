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قاتل عشيقته فى أكتوبر يجرى معاينة تصويرية للجريمة

السبت، 08 فبراير 2020 07:00 ص
قاتل عشيقته فى أكتوبر يجرى معاينة تصويرية للجريمة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أجرى المتهم بقتل ربة منزل تربطه بها علاقة عاطفية في مدينة 6 أكتوبر معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، حيث اصطحبه فريق من النيابة العامة إلى مكان الجريمة، وأعاد تمثيلها، بعد اعترافه بقتل عشيقته بسبب خلافات بينهما.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سائق لاتهامه بقتل عشيقته والتخلص من جثتها بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم نشبت بينه مشادة كلامية والمجني عليها، عقب لقاء عاطفي بينهما، مما دفعه لخنقها، والتخلص من جثتها بملابس داخلية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابس داخلية ملقاة بجانب الطريق.

بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن سائق يرتبط بعلاقة عاطفية بالمجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أنه خنقها عقب لقاء عاطفي بينهما، بسبب مشادة كلامية حول استمرار علاقتهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانب آخر ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين بقتل مالك محل سوبر ماركت بأبو النمرس، حيث قالت مصادر أنه تم ضبط المتهمين بإحدى القرى التابعة لمركز أبو النمرس.

وذكر شهود عيان أن 3 أشخاص يستقلون توك توك، توقفوا أمام المحل الخاص بالقتيل، وأطلق أحدهم أعيرة نارية تجاه المجني عليه داخل المحل، باستخدام سلاح ناري آلي، وفروا هاربين.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وتم التوصل إلى هوية الجناة.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، فانتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث أبو النمرس إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه، "م. ي " يمتلك سوبر ماركت، أثناء ممارسة عمله أطلق عليه أحد الأشخاص النار وفر هاربا، بمساعدة شخصين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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