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"فيس بوك" يزيل حسابات منفذ مذبحة تايلاند بعد بث هجومه عبر الشبكة

السبت، 08 فبراير 2020 08:58 م
"فيس بوك" يزيل حسابات منفذ مذبحة تايلاند بعد بث هجومه عبر الشبكة فيس بوك
كتبت هبة السيد

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أزال موقع  " فيس بوك " حسابات جندى تايلاندى ، الذى قام ببث حى عبر فيس بوك ، لهجومه على مركز تجارى والتقط صور سيلفى للعملية التى أسفرت  عن مقتل 20 شخصا على الأقل اليوم السبت ، فى مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.

و قالت إدارة "فيس بوك" فى بيان صحفى مساء اليوم "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمع المتضرر من هذه المأساة فى تايلاند، ولا يوجد مكان على فيس  بوك للأشخاص الذين يرتكبون هذا النوع من الفظائع، ولا نسمح للناس بالثناء على هذا الهجوم أو دعمه".

و أضاف الموقع ، "لقد أزلنا حسابات مطلق النار من خدماتنا، وسنعمل على مدار الساعة لإزالة أى محتوى ينتهك هذا الهجوم، فور علمنا به".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، قد أكد فى وقت سابق اليوم لوكالة "رويترز" إن جنديا أطلق النار عشوائيا فقتل 20 شخصا على الأقل ، ولم يكشف المتحدث كونجشيب تانتراوانيت عن عدد المصابين مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المسلح قد احتجز رهائن داخل مركز تجارى حيث يُعتقد أنه لا يزال طليقا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع فى تايلاند، إن أفرادا من الشرطة والجيش اقتحموا مركزا تجاريا وساعدوا المئات على الفرار بعد قيام جندى بإطلاق النار بصورة عشوائية.

وأضاف المتحدث "أفراد الشرطة والجنود ينفذون عملية مشتركة وساعدوا المئات من الناس على الخروج من المركز التجاري... عدد الباقين داخل المركز ليس معروفا".

وقال إن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مركز تيرمينال 21 التجارى فى مدينة ناخون راتشاسيما، وأظهر بث حى لشبكة أمارين التلفزيونية المحلية، فرار عشرات الأشخاص من مركز تجارى فى شمال شرق تايلاند حيث أطلق جندى النار بصورة عشوائية.


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