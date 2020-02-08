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فيروس كورونا الجديد أصاب 40 من العاملين في مستشفى واحدة بووهان

السبت، 08 فبراير 2020 11:26 ص
فيروس كورونا الجديد أصاب 40 من العاملين في مستشفى واحدة بووهان فيروس كورونا-صورة ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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أظهرت دراسة جديدة أن 40 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بفيروس كورونا الجديد من قبل المرضى في مستشفى واحدة في مدينة ووهان، مما يؤكد المخاطر التي يتعرض لها الأطباء والتمريض الذين وضعوا في الخطوط الأمامية لمقاومة الوباء المتنامي، حسبما ذكر الموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”.

ومن المفترض أن يكون مريضًا قد تم إدخاله إلى القسم الجراحي قد أصاب عدد 10 من العاملين في مجال الرعاية الصحية ، وفقًا للتقرير الذى كتبه الأطباء في مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان ونشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) اليوم.

كما أصيب سبعة عشر مريضاً تم نقلهم إلى المستشفى لأسباب أخرى بفيروس كورونا، وأصيب 138 مريضا بالفيروس في فترة امتدت من 1 يناير إلى 28 يناير ، حيث بلغت نسبة انتقال العدوى المرتبطة بالمستشفى 41% من جميع الحالات.

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وتأتي الدراسة بعد ساعات فقط من وفاة طبيب صيني عوقب من إنذاره بشأن الفيروس التاجي بسبب العامل الممرض - مما أثار موجة من الحزن والغضب من أزمة متفاقمة أسفرت عن مقتل حوالي 700 شخصًا .

وأرسل الطبيب "لي وين ليانغ" ، 34 عامًا ، رسالة حول فيروس كورونا الجديد إلى زملائه في 30 ديسمبر في ووهان ، ولكنه كان فيما بعد ضمن مجموعة من الأشخاص استدعتهم الشرطة لقيامهم "بنشر الشائعات"، لكنه في وقت لاحق اصيب بالمرض اثناء علاج مريض بالفيروس.

ومن بين 40 من العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بالفيروس، عمل 31 منهم في أجنحة عامة وسبعة في قسم الطوارئ واثنان في وحدة العناية المركزة.

ووجد الباحثون أن عدد 10 من العاملين الصحيين أصيبوا من مريض واحد داخل المستشفيات خلال المرحلة الأولى من الوباء ، على الرغم من أنه يقدر بشكل عام أن كل مريض يصيب في المتوسط ​​2.2 آخرين.

وقال "مايكل هيد"، خبير الصحة العالمي بجامعة ساوثهامبتون في تعليق لـ "إذا كان هذا صحيحًا ، فهذا يؤكد أن بعض المرضى من المحتمل أن يكونوا أكثر عدوى من غيرهم ، وهذا يفرض المزيد من الصعوبات في إدارة حالاتهم".

واعترف نائب حاكم مقاطعة هوبي يوم الخميس الماضى بأن الطاقم الطبي في مركز الفيروس مرهق ولا يملك معدات واقية كافية.

 


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