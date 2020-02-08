فيديو.. نواب بريطانيون يطالبون بتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية

كتب :محمد إسماعيل

دعا نواب بريطانيون إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم.

ونشر تلفزيون البرلمان البريطاني كلمات لعدد من البرلمانيين طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركائها بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابى.

وحث برلمانيون بريطانيون الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء جماعة الإخوان المتواجدين على أراضيها، فيما تقدم مجموعة من البرلمانيين بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشيةً من تأثيرهم على الأمن القومي البريطانى.

كان عدد من نواب الكونجرس الأمريكي قد تقدموا بطلبات لإدراج الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية، وسبق أن إتجهت عدد من الدول العربية لتصنيف الجماعة رسميًا ضمن قائمة الدول الإرهابية.