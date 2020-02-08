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فيديو.. معا ضد كورونا.. امرأة صينية تصنع 600 كمامة خلال 48 ساعة

السبت، 08 فبراير 2020 12:54 م
فيديو.. معا ضد كورونا.. امرأة صينية تصنع 600 كمامة خلال 48 ساعة صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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نجحت ليو شياو لي البالغة من العمر 32 عاما والتي تعيش في مدينة شاويانج بوسط الصين، في صنع 600 قناع واق "كمامة" وأرسلتها إلى المستشفى الأول التابع لمعهد شاويانج عبر خدمة البريد السريع.

وبحسب قناة سي جي تي إن الناطقة بالعربية، اشترت ليو شياو ، المواد التي تستخدم في صنع الأقنعة الواقية  "كمامة" من مدينة تشانجشا مستقلة القطار فائق السرعة، وقامت بصنع 600 كمامة خلال 48 ساعة.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، يرغب الكثير من الصينيين بشكل عفوي مد يد العون لبلادهم بطرق مختلفة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا الجديد.

 

سجلت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم السبت 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى شتى أنحاء البلاد حتى أمس.

وذكرت اللجنة –فى تقريرها اليومى - أنها تلقت تقارير عن 3399 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و86 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، بواقع 81 حالة وفاة فى مقاطعة هوبي، وحالتى وفاة فى مقاطعة هيلونغجيانغ إلى جانب حالة وفاة واحدة فى كل من بكين وخنان وقانسو.

وأضافت اللجنة أن 6101 مريض ما زالوا فى حالة حرجة، ويشتبه فى إصابة 27657 شخصا بالفيروس، فيما خرج 2050 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، كما تم تعقب 345498 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26702 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الجمعة.

وبنهاية يوم الجمعة تم الإبلاغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بما فى ذلك وفاة واحدة، و10 حالات فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16 حالة فى تايوان.

من جانبها، أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم أنه تمت مزامنة تسلسل الجينوم لخمس سلالات من فيروس كورونا الجديد (2019-إن سى أو في) من قبل المركز الوطنى الصينى لبيانات الجينوم ومشاركتها مع قاعدة بيانات أمريكية.


كورونا

فيروس كورونا

الصين

كمامات

صناعة الكمامات

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