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فيديو.. انسياب مرورى بالطريق الدائرى المتجه من القاهرة الجديدة للمنيب

السبت، 08 فبراير 2020 11:51 ص
فيديو.. انسياب مرورى بالطريق الدائرى المتجه من القاهرة الجديدة للمنيب الطريق الدائرى
كتبت أمنية الموجى

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سادت حالة من السيولة المرورية بالطريق الدائرى، اليوم السبت، أمام حركة السيارات، أمام القادم من التجمع والمعادى، وصولا إلى المنيب وشارع البحر الأعظم، وكذلك الأمر داخل نفق التجمع وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، ورصدت كاميرات "اليوم السابع"، حالة الانتظام المرورى لحركة المركبات أعلى الدائرى ونفق التجمع، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، انسيابا فى حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وظهرت سيولة مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر انسياب مرورى للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية بسيطة للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وانتظمت حركة السيارات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت سيولة بشارع صلاح سالم والطيران.

وانتظمت الحركة المرورية بشارع البحر الأعظم بالطريق الدائرى، وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وشهدت سيولة مرورية أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وانتظمت الحركة المرورية أعلى محور المشير طنطاوى بالقاهرة فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما ظهر انسياب فى الحركة المرورية في الطريق العكسي المتجه إلى القاهرة الجديدة، وظهر انسياب مرورى للسيارات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو وشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.


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